Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτωρ της ιατρικής στην Πάτρα ο Ανδρέας Νικολαΐδης

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Imperial College London & Επίτιμος Καθηγητής του University of Nicosia – Πανεπιστημίου της Λευκωσίας Ανδρέας Νικολαΐδης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Σταύρος Κάκκος.

Θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Δημήτριο Γούμενο και η περιένδυσή του από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή Ανδρέα Νικολαΐδη με θέμα: «The development of methods that can stratify stroke risk in patients with asymptomatic carotid stenosis».

Ο διακεκριμένος Καθηγητής Ανδρέας Νικολαΐδης έχει γεννηθεί στην Κύπρο το 1938. Φοίτησε στο Πανκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Guy's Hospital στο Λονδίνο. Αρχικά εκπαιδεύτηκε στη Γενική Χειρουργική και την Αγγειοχειρουργική για επτά χρόνια και στη συνέχεια εργάστηκε ως ερευνητής στα πλαίσια της διατριβής του στο νοσοκομείο King's College του Λονδίνου. Τα επόμενα 30 χρόνια της καριέρας του τα διήνυσε ως μέλος ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του νοσοκομείου St. Mary's, μετέπειτα Imperial College,του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένου της πρώτης βαθμίδας του Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής για 17 συνεχή χρόνια.

Το1994 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Άρχοντα Μεγάλου Ρεφερενδαρίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. κ. Βαρθολομαίο. Διετέλεσε για 20 χρόνια διευθυντής σύνταξης του περιοδικού International Angiology και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Φλεβολογική Εταιρεία (European Venous Forum) την οποία και διευθύνει έως σήμερα.

Να προσθέσουμε ότι τα τελευταία έξι χρόνια εργάζεται ως Honorary Professor of Medicine στο St George's Medical School, London (University of Nicosia Campus, Cyprus).