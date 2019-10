Τάκης Ζαχαράτος: Το βραβείο και τα συγκινητικά λόγια για την Πάτρα

View this post on Instagram

Μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή μου χάρισε σήμερα η πόλη που μεγάλωσα και λατρεύω, η Πάτρα μου! Θέλω να ευχαριστήσω μέσα απο την καρδιά μου το Σωματείο Γυναικών Πάτρας και τις σπουδαίες κυρίες που με τίμησαν με το βραβείο προσφοράς στην Τέχνη & την Κοινωνία! Οι ρίζες μας, ο τόπος που ξεκινήσαμε αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας...είναι η αρχή της προσωπικής μας ιστορίας...το πρώτο κεφάλαιο στο δικό μας μυθιστόρημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε όποια διαδρομή και να έχουμε ακολουθήσει! Σήμερα η Πάτρα μου έδωσε απεριόριστη δύναμη να συνεχίσω & η αγάπη της με αγκάλιασε για άλλη μια φορά! Κ. Άννα Μαρία Ρογδάκη σας ευχαριστώ...είναι τιμή μου! @annamariarogdaki #Moment #People #Honor #Life #Award #Share #Patra #Greece #Experience #ThankYou #Love #Blessed #United #Woman #Special #Instadaily #MyPlace #Country #Proud