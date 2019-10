Τον Φεβρουάριο αναμένεται η ταινία "Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα"

Τον Φεβρουάριο του 2020 θα δούμε στις Ελληνικές αίθουσες ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ όπου βγαίνει στις 14/2, την κατασκοπευτική περιπέτεια εποχής με τίτλο «Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα - The King's Man: The Beginning» που βασίζεται στο επιτυχημένο κόμικ των Μαρκ Μίλαρ και Ντέιβ Γκίμπονς και αποτελεί το πρίκουελ ουσιαστικά των πολύ επιτυχημένων «Kingsman: The Secret Service», του 2015 και «Kingsman: The Golden Circle» του 2017, και τα δύο σε σκηνοθεσία του 48χρονου Λονδρέζου δημιουργού Matthew Vaughn όπου πρωταγωνίστησαν ο γοητευτικός και κομψός Colin Firth και ο Taron Egerton που φέτος τον είδαμε στο σινεμά ως Έλτον Τζον.

Η ταινία «Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα» σε σκηνοθεσία & πάλι του Μάθιου Βον, αναμένεται λοιπόν τον Φεβρουάριο και παίζουν ο 56χρονος Ralph Fiennes, η Gemma Arterton και οι Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou καθώς και ο Charles Dance.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Όταν ένας στρατός από τους χειρότερους τυράννους και ικανότερους εγκληματίες όλων των εποχών συγκεντρώνεται για να εξολοθρεύσει εκατομμύρια, ένας άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στο χρόνο για να τους σταματήσει. Ανακαλύψτε την αρχή της πρώτης ανεξάρτητης υπηρεσίας πληροφοριών στην ταινία «Ο Άνθρωπος του Βασιλιά: Το Ξεκίνημα».

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ