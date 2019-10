Το ξεχωριστό & βραβευμένο ντοκιμαντέρ "Η Εικόνα που έχασες" στις αίθουσες

Η ταινία “The image you missed -Η εικόνα που έχασες” του Ντόναλ Φόρμαν, η οποία απέσπασε το βραβείο διανομής του τμήματος First Look (Πρώτη ματιά) στο περσινό 9ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, θα κυκλοφορήσει στις 26 και 27/10/2019 στις εξής αίθουσες:

Αθήνα – Δαναός και Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Θεσσαλονίκη - Σταύρος Τορνές.

Το φιλμ με τίτλο «Η εικόνα που έχασες -The image you missed» είναι ένα ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου Βασιλείου, του 2018, διάρκειας 73 λεπτών, σε σκηνοθεσία: Donal Foreman.

Παραγωγός: Donal Foreman, Nicole Brenez, Philippe Grandrieux

«Ένας Αμερικανός στο Παρίσι που κάνει ταινίες για την Ιρλανδία». Έτσι περιγράφει ο Ντόναλ Φόρμαν τον πατέρα του, τον Άρθουρ ΜακΚέιγκ, στην ταινία του, το συναρπαστικό κινηματογραφικό δοκίμιο του Φόρμαν για τον πατέρα του με τον οποίο είχε ελάχιστη επαφή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ιρλανδο-αμερικανός ΜακΚέιγκ (1948-2008) έκανε ταινίες για τη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και άφησε πίσω του ένα πολύτιμο οπτικό αρχείο τριάντα ετών. Τις εικόνες αυτές χρησιμοποιεί ο Φόρμαν για να μάθει τι κοινό έχει με τον πατέρα του.

Ο Ντόναλ Φόρμαν γύριζε ταινίες από την ηλικία των έντεκα. Σπούδασε στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου Ιρλανδίας και το Berlinale Talent Campus. Έκτοτε, έχει γράψει το σενάριο για περισσότερες από πενήντα (50) ταινίες μικρού μήκους. Σε ηλικία 17 ετών κέρδισε τον τίτλο του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη της χρονιάς στην Ιρλανδία και το 2011 έγινε μέλος του Brooklyn Filmmakers Collective. Το 2013 ολοκλήρωσε την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους το «Out of Here». Επίσης γράφει ως κριτικός κινηματογράφου και έχει διδάξει σε πολυάριθμα δημόσια σχολεία στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό του ιδρύματος Tribeca Film Institute.

To αξιόλογο αυτό φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή αργότερα και στην Πάτρα.

Trailer

The Image You Missed teaser

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ