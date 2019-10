Έρχεται την Πέμπτη & στην Πάτρα η Βρετανική παιδική ταινία «Σον το Πρόβατο: Φαρμαγέδων»

Aπό την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 θ’ αρχίσει να προβάλλεται στη χώρα μας σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, η Βρετανική παιδική ταινία που είναι γυρισμένη με την τεχνική Stop-motion «Shaun the Sheep Movie: Farmageddon/Σον το Πρόβατο Ταινία: Φαρμαγέδων».

Το φιλμ θα παιχθεί μεταγλωττισμένο στα ελληνικά στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων.

Παράξενα φώτα πάνω από την ήσυχη πόλη του Μόσινγκχαμ σηματοδοτούν την άφιξη ενός μυστηριώδους επισκέπτη. Μία άτακτη και αξιαγάπητη εξωγήινη, η ΛΟΥ-ΛΑ, προσγειώνεται κατά τύχη στην Φάρμα και ο Σον αρπάζει αμέσως την ευκαιρία για μια γαλαξιακή περιπέτεια με αποστολή να βοηθήσει την ΛΟΥ-ΛΑ να γυρίσει σπίτι της. Η ΛΟΥ-ΛΑ με τις μαγικές εξωγήινες δυνάμεις της εκτός ελέγχου κάνει την μία καταστροφική σκανδαλιά μετά την άλλη και ο Σον θα πρέπει να οδηγήσει την φίλη του σε ένα ταξίδι μέσα στο δάσος για να βρουν το χαμένο της διαστημόπλοιο.

Ταυτόχρονα μια μυστηριώδης κρατική Αντί-Εξωγήινη Υπηρεσία τους καταδιώκει. Θα μπορέσουν να βρουν το διαστημόπλοιο πριν να είναι αργά;

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Φέλαν, Ουίλ Μπεσέρ

Η ταινία ανήκει στην κατηγορία των κινουμένων σχεδίων.

Διάρκεια: 1 ώρα και 26 λεπτά.

Το «A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon» θα κάνει πρεμιέρα στην Αγγλία στις 18/10/2019 και είναι μία χαριτωμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας με στοιχεία κωμικά παραγωγής της Aardman Animations. Σε σκηνοθεσία των Will Becher και Richard Phelan που κάνουν εδώ το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο, το φιλμ είναι ουσιαστικά το sequel – σίκουελ στo «Shaun the Sheep Movie» του 2015 που είχε κάνει επιτυχία με πάνω από 106 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Ακούγονται στην πρωτότυπη, Αγγλόφωνη κόπια οι: Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour και Rich Webber.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ