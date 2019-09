Ανοίγει το σινέ Πάνθεον με preview προβολή του "Τζόκερ"

Όπως αναμενόταν ανοίγει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019 η 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως αμιγώς κινηματογραφική με τον Παναγιώτη Κοτσαύτη στη διεύθυνση.

Όπως είδαμε στο πρόγραμμα που μας εστάλη, η έναρξη της αίθουσας για τη νέα περίοδο, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 2/10/2019 με την αβάντ πρεμιέρ προβολή του πολυαναμενόμενου και τιμημένου με τον Χρυσό Λέοντα φέτος στο Φεστιβάλ της Βενετίας, φιλμ «Τζόκερ – Joker» με τον Χοακίν Φίνιξ.

Η ταινία θα παιχθεί την Τετάρτη 2/10 στις 22.00 και θ’ αρχίσει να προβάλλεται κανονικά από την Πέμπτη 3/10 στις 19:30 και 21:45 έως την Τετάρτη 9/10.

Ο Joker όπως προείπαμε, απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, κατοχυρώνοντας μία θέση στην ερχόμενη Οσκαρική κούρσα.

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν οι: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις.

Η πρωτότυπη ιστορία του "Τζόκερ" σε σκηνοθεσία του Τοντ Φίλιπς εξερευνά τον κόσμο του Άρθουρ Φλεκ. Ο Άρθουρ, τον οποίο ενσαρκώνει εκπληκτικά ο Χοακίν Φίνιξ, είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει την σκληρότητα και την απόλυτη περιφρόνηση της κοινωνίας, ταυτόχρονα με την αδιαφορία ενός συστήματος που του επιτρέπει να περνά από την ευάλωτη πλευρά στην καταστροφική.

Ο Άρθουρ δουλεύει ως κλόουν το πρωί και ως stand up κωμικός τα βράδια. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί ότι ο περίγελος είναι ο ίδιος και όχι αυτά που λέει ή κάνει. Το ανεξέλεγκτο γέλιο του που ξεσπά τις λάθος στιγμές, αποδεικνύει ότι αδυνατεί να συντονιστεί με το κοινό του. Κι όσο προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση τόσο περισσότερο γελοιοποιείται και αφήνει τον εαυτό του εκτεθειμένο, ακόμα και σε περιστατικά βίας.

Ο Άρθουρ, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη φροντίδα της “εύθραυστης” μητέρας του, είναι σε διαρκή αναζήτηση της πατρικής αγάπης που δεν είχε ποτέ. Ψάχνει να την βρει είτε στον πλούσιο επιχειρηματία Τόμας Γουέιν, είτε στον παρουσιαστή της τηλεόρασης, Μιούρεϊ Φράνκλιν. Καθώς κινείται σε έναν υπαρξιακό φαύλο κύκλο, μεταξύ πραγματικότητας και τρέλας, αρκεί μια λανθασμένη επιλογή του, για να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση κλιμακούμενων και, τελικά, ολέθριων γεγονότων.

Ο Φίνιξ, 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ (“The Master,” “Walk the Line,” “Gladiator”) ενσαρκώνει τον Τζόκερ, δίπλα στον βραβευμένο με Όσκαρ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο ("The Raging Bull", "The Godfather: Part II"), ο οποίος υποδύεται τον Φράνκλιν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ζάζι Μπιτζ ("Deadpool 2"), Φράνσις Κόνροϊ (“American Horror Story,” Hulu’s “Castle Rock”), Μαρκ Μάρον (“Maron,” “GLOW”), Μπιλ Καμπ (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Γκλέν Φλέσλερ (“Billions”, “Barry”), Σι Γουίγκαμ (“First Man”, “Kong: Skull Island”), Μπρετ Κάλεν (“42”, Netflix “Narcos”), Ντάγκλας Χοτζ ("Red Sparrow", "Penny Dreadful") και Τζος Πάις (επερχόμενο “Motherless Brooklyn”, “Going in Style”).

Σινέ Πάνθεον:

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ 6€

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (4ΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) 20€ .