Βραδιά stand up comedy το Σάββατο στην Πάτρα

Βραδιά stand up comedy θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 14/9/2019 στην Πάτρα στις 21:30. Συμμετέχουν ο Ντενίζ Ουρέμ, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Ανδρέας Πασπάτης.

Ο Ντενίζ Ουρέμ είναι κωμικός με εμφανίσεις σε διάφορα θέατρα και μπαρ της Αθήνας και ειδικεύεται στο να κάνει αστεία με κωμικό τρόπο που προκαλούν το γέλιο σε ανθρώπους που τα ακούνε με τα αυτιά τους.

Ο Δημήτρης Χριστοδούλου ασχολείται με το Stand Up Comedy από το 2016, με συμμετοχές σε πολλές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας 40χρονος διαζευγμένος κωμικός που αντλεί έμπνευση από την προσωπική του ζωή και από την γονική σχέση του με την ανήλικη κόρη του. Τα αστεία του τα λέει η κόρη του αλλά έχει και κάποια δικά του.

Όσο για τον Ανδρέα Πασπάτη ασχολείται επαγγελματικά με το Stand Up Comedy από το 2007. Διοργανώνει το Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης και μετράει συνεχείς παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ η σόλο του παράσταση «Τσάι Party» παρουσιάστηκε πέρυσι και φέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία. Το 2015, διοργάνωσε και συμπαρουσίασε, το πρώτο stand up comedy battle, και το 2016 το πρώτο ζωντανό comedy talk show “The Comedians”, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Έχει συμμετάσχει στο «Stand up for U» , διοργανώνει το Thessaloniki Open Mic και πρόσφατα παρουσίασε την Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

H παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/9 στο μπαρ trαbαΛα στην Ευμήλου πίσω από την ΔΕΗ.

Είσοδος: 5€.