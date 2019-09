Έρχεται 17 Οκτωβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες η "Μaleficent, H Δύναμη του σκότους"

Ετοιμαστείτε για την άφιξη της μάγισσας, αναφέρει η εταιρεία διανομής Feelgood προαναγγέλλοντας την άφιξη στις 17 Οκτωβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες ταυτόχρονα με τις Αμερικανικές του φιλμ της Ντίσνει, «Maleficent: Η Δύναμη του σκότους» σε σκηνοθεσία του 47χρονου Νορβηγού Joachim Rønning, με την σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί και πάλι στον κεντρικό ρόλο, η οποία είναι και εκ των παραγωγών του φιλμ.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της πλοκής, το sequel του «Μaleficent» (η 1η ταινία το 2014 είχε κάνει διεθνείς εισπράξεις 758 εκατ. δολαρίων) ακολουθεί την περίπλοκη σχέση της Maleficent και της Aurora όσο και οι δυο φτιάχνουν νέες συμμαχίες και αντιμετωπίζουν νέους εχθρούς στην προσπάθειά τους να προστατέψουν το μαγικό βασίλειο του Μουρ και τα μαγικά πλάσματα που κατοικούν σε αυτό.

To sequel της Maleficent, με τίτλο «Maleficent: Mistress of Evil» είναι μία περιπέτεια φαντασίας που φιλοδοξεί να επαναλάβει και γιατί όχι να ξεπεράσει την επιτυχία της 1ης ταινίας. Εκτός της Angelina Jolie και της Elle Fanning που επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι νέες προσθήκες στο καστ είναι αυτές της Michelle Pfeiffer, στο ρόλο της Βασίλισσας Ingrith, ο Ed Skrein του «Game of Thrones», o ταλαντούχος μαύρος ηθοποιός Chiwetel Ejiofor, ο Robert Lindsay, o Harry Dickinson στο ρόλο του Πρίγκιπα Philip καθώς και οι Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple και Lesley Manville.

Το τρέιλερ του φιλμ παίζεται ήδη στις αίθουσες. Την ταινία θα την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ