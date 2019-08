Στα μισογκρεμισμένα παλιά Βλαχάτα Σάμης στην Κεφαλονιά το Φεστιβάλ Saristra 2019

Το Saristra Festival, ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά Φεστιβάλ στην Ελλάδα, δίνει και φέτος το ραντεβού του με τους μουσικόφιλους και όχι μόνο στο εγκαταλελειμμένο χωριό των Παλιών Βλαχάτων πάνω από την γραφική Σάμη της Κεφαλονιάς για ένα γεμάτο 3ήμερο, από τις 2 έως και τις 4 Αυγούστου 2019. Θα είναι τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, τέχνη, κινηματογράφο και πολλές ακόμα παράλληλες δράσεις. Το Φεστιβάλ ξεκινά με ένα opening party στην Αγία Ευφημία το βράδυ της Πέμπτης 1η Αυγούστου.

Σ’ ένα μοναδικό σκηνικό με μισογκρεμισμένα κτίρια, παλιές στέρνες, δαιδαλώδη χωμάτινα δρομάκια, υπεραιωνόβιες ελιές, αγραπιδιές, ροδιές και άλλα δέντρα αλλά και πρόβατα το Saristra Festival που διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά, προσπαθεί να ενώσει το παρελθόν του τόπου με το μεταμοντέρνο παρόν του φεστιβάλ, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να περιηγηθεί σε κάθε γωνιά του μαγικού αυτού χωριού απολαμβάνοντας σπουδαίες μουσικές, εκθέσεις, installations, διαλέξεις, μαθήματα yoga, προβολές ταινιών και πολλές ακόμα εμπειρίες – όλα με δωρεάν είσοδο.

Την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, την Παρασκευή 2/8 στην Square Stage θα εμφανιστεί ο Blaine L. Reininger, ο οποίος είναι μαζί με τον Steven Brown ιδρυτικό μέλος των Tuxedomoon.

Στο χωριό επιστρέφουν οι Acid Baby Jesus μετά από την τελευταία τους σαρωτική εμφάνιση το 2017 στο Saristra Festival, παραμένοντας πιστοί στην ιδιοσυγκρασιακή τους ψυχεδέλεια, με την οποία έχουν γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο κι έχουν κερδίσει μια θέση σε δισκογραφικά labels όπως η αμερικάνικη Slovenly και η Βρετανική Fuzz Club.

Οι Strawberry Pills θα δώσουν την πιο σκοτεινή νότα την πρώτη μέρα του Saristra. Το electro/dark wave ντουέτο του Αντώνη Κωνσταντάρα και της Valisia Odell συνδυάζει τα σκοτεινά synths με τα αλά Diamanda Galas φωνητικά. Ύστερα από παύση χρόνων, κυκλοφόρησαν φέτος ήδη δύο νέα κομμάτια, το “Verbal Suicide” και το “Icarus” που έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις για την ολοκληρωμένη τους δουλειά που ετοιμάζονται να βγάλουν σύντομα.

Ο 17χρονος Οδυσσέας Τζιρίτας παρά το νεαρό της ηλικίας με την φετινή πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά, Butterflies, που κυκλοφόρησε ανεξάρτητα έδειξε ένα παραπάνω από καλό δείγμα της ικανότητάς του να συνδυάζει φαινομενικά ετερόκλητες αναφορές στον pop ήχο του.

Η βραδιά στην κεντρική σκηνή θα κλείσει με dj set από τα μέλη των Taboole + Big Baby (δυο από τα μέλη των Dury Dava).

Το Σάββατο 3 Αυγούστου στην Square Stage θα εμφανιστούν οι Ιάπωνες Μinami Deutsch που ξέρουν καλά να βάζουν την ιδιαίτερη πινελιά τους στον όρο ψυχεδέλεια. Θα ακολουθήσουν οι The Callas που κινούνται στο πνεύμα μιας πιο ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής πρότασης που πάει πέρα από την μουσική και φτάνει μέχρι τα εικαστικά και τον κινηματογράφο. Η μπάντα των αδερφών Άρη και Λάκη Ιωνά τιμά δεόντως την κληρονομιά των Sonic Youth και μάλιστα στη νέα τους αυτή επίσκεψη στο Φεστιβάλ Saristra μετά από αυτή του 2014 κουβαλούν στις αποσκευές τους την τελευταία τους δουλειά, Trouble and Desire, στην οποία συνεργάστηκαν με τον σπουδαίο κιθαρίστα των Sonic Youth, Lee Ranaldo και κυκλοφόρησε από κοινού στις Inner Ear και Dirty Water.

Οι $OFT $KULL είναι ένα κουαρτέτο από την Αθήνα που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2015. Ο ήχος τους έχει σαφείς αναφορές σε noise/kraut/psychedelic rock, αν και υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των συνθέσεων, λόγω ποικίλων ακουσμάτων και επιρροών ενώ ο Johnny Labelle ακούγεται σαν να βγήκε από τo Roadhouse του τηλεοπτικού Twin Peaks. Τραγουδάει σαν crooner, αγαπάει το σαξόφωνο αλλά και τον ονειρώδη lo-fi ήχο όπως φάνηκε κι από την τελευταία του δουλειά, Cold Fruit, και σίγουρα είναι από τα πιο ιδιαίτερα πράγματα που θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το κοινό στο φετινό Saristra.

Στα decks της κεντρικής σκηνής τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ θα βρεθεί ο Nolo Areola των Acid Baby Jesus. υριακή 4 Αυγούστου

Τέλος την Κυριακή 4/8/2019 στην Square Stage ο μεγάλος φετινός προσκεκλημένος του Φεστιβάλ στα παλαιά Βλαχάτα είναι ο Ian Svenonius, δραστήρια μορφή της underground σκηνής της Washington DC που μένει πάντοτε αυθεντικός σε ένα ανυπότακτο post punk πνεύμα. Nation of Ulysses, The Make Up, Weird War, David Candy, Escape-ism, μερικά μόνο από τα σχήματα και προσωπικά του πρότζεκτ στα οποία έχει έχει ηγηθεί ο μουσικός που κάποτε κέρδισε τον τίτλο του «Sassiest Boy In America».

Με εμφανή την πνευματική παρακαταθήκη του Alan Vega, ο Svenonius χαράσσει ωστόσο μια εντελώς προσωπική πορεία που δεν έχει σταματήσει στιγμή να διευρύνει πίσω από τα διάφορα projects του, είτε με παγωμένα synths είτε με απειλητικές κιθάρες, πάντα όμως με τη στόφα του να κάνει τους δίσκους του αλλά και τις ζωντανές του εμφανίσεις one of a kind.

Οι Territroy είναι το προϊόν της συνεργασίας δύο δραστήριων και έμπειρων καλλιτεχνών, του Larry Gus και του Mr. Statik και αυτοπροσδιορίζεται ως «μεσογειακή πολυρυθμία υπό την επήρεια στεροειδών» ενώ οι Dury Dava επισκέπτονται για 2η φορά το χωριό μετά την εμφάνισή τους το 2017. Στην πρώτη τους ομώνυμη δουλειά που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την Inner Ear μπολιάζουν αριστοτεχνικά την ψυχεδελική τους βάση με μεσογειακά και αφρικανικά στοιχεία αλλά και anadolu rock σε ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα.

Οι Kolida Babo είναι ένα ντουέτο πνευστών που αποτελείται από τους Σωκράτη Βότσκο και Χάρη Π. με τη μουσική τους να ακροβατεί περίτεχνα ανάμεσα στην παράδοση και την free jazz φόρμα, ενώ τον τελευταίο ομώνυμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε στην MIC Records τον έπιασε μέχρι και το ραντάρ του Vinyl Factory.

Οι Sclavos είναι ένα νεοσύστατο σχήμα που έρχεται με αυθάδεις, αιχμηρές και βρώμικες διαθέσεις που πατούν στο post punk αλλά δεν φοβούνται να πάνε και πέρα από αυτό, με μια καθαρτική ροκ αίσθηση.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση του culturenow.gr, live εμφανίσεις καλλιτεχνών όλο το 3ήμερο του Φεστιβάλ Saristra θα γίνουν και στην δεύτερη σκηνή, την Goat with Gold Teeth Stage με πιο ηελκτρονικό ήχο.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν την Κυριακή είναι οι Express Skopelitis, δηλαδή το όνομα που χρησιμοποιούν η Iro (Ηρώ Λιάτου) και ο Discojuice (Δημήτρης Μουζάκης) όταν μοιράζονται τα decks, οι οποίοι και θ’ ανέβουν στα decks για το «οργιαστικό» εθιμοτυπικό κλείσιμο του Φεστιβάλ μέχρι να βγει ο Δευτεριάτικος ήλιος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.