Αποχαιρετιστήρια συνάντηση της ομάδας μπάσκετ του ΑΠΣ ΣΟΠΟΤΟΥ για την αγωνιστική περίοδο 2019

"Η φετινή πορεία του ΑΠΣ Σοπωτού ολοκληρώθηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου.

"Στο όμορφο και φιλόξενο all day café snack bar Θεατράκι Theatraki Cafe -official-, με το πολύ καλό φαγητό και την άψογη εξυπηρέτηση δίπλα στη θάλασσα, στην Μαρίνα της Πάτρας. Στον ανακαινισμένο χώρο, μεταξύ εκλεκτών μεζέδων και παγωμένης μπύρας, έγινε ο απολογισμός της χρονιάς και συζητήθηκε το πλάνο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Φέτος η χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ομάδα μας. Οι πολλέςμεταγραφές επηρέασαν την λειτουργία της ομάδας σαν σύνολο. Οι διαδοχικές αλλαγές προπονητών είχαν σαν αποτέλεσμα η ομάδα να μην μπορέσει να ακολουθήσει ένα ενιαίο πλάνο και τέλος ο δύσκολος όπως αποδείχθηκε 1ος όμιλος δεν επέτρεψαν στην ομάδα μας να κοιτάξει πιο ψηλά από την παραμονή της στην Γ1 κατηγορία ΕΣΚΑ-Η.

Ευτυχώς η χρονιά τελείωσε χωρίς τραυματισμούς, η παρέα μας μεγάλωσε και η ομάδα μας κατάφερε να παραμείνει σε μια κατηγορία που χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζεται και το επίπεδο ανεβαίνει. Η πορεία μας μπορεί να μην ήταν αντίστοιχη με το δυναμικό της ομάδας αλλά σίγουρα όλοι προσπαθήσαμε για το καλύτερο και ευχαριστηθήκαμε το πρωτάθλημα στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας όπως ορίζει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.

Στην πορεία μας αυτή θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε ξανά για την αρωγή και την υποστήριξη :

- τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Πελετίδη και τους κ. Πετρόπουλο (Τάκης Πετρόπουλος), κ. Κόττα, και κ.Μοίραλη,

- την διοίκηση του ΠΕΑΚ και τον κ. Αγγελόπουλο (Μένιος Αγγελόπουλος),

τους χορηγούς μας :

- κ. Φώτη Δούβρη και την εταιρεία Δούβρης Ηλ Συσκευές Α.Ε., www.douvris.gr

- κ. Σπύρο Σκιαδαρέση (Skiadaresis G. Spiros) και την εταιρεία «ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», www.skiadaresis.gr

- κ. Σπύρο Μπιράτση (Spiros Biratsis) και το Φασολοι Μαγειρειο.

- κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου και την εταιρεία Congress World

και τους υποστηρικτές μας :

- κ. Νίκο Αθανασόπουλο (Νίκος Αθανασόπουλος) και το all day café snack bar Theatraki Cafe -official- στην Μαρίνα της Πάτρας

- τους κ. Ηλίας Κούλης (Yioi Sotiriou Koulis), Μανώλης Κούλης (Manolis Patra), Giorgos Koulis και την εταιρεία Koulis Family

- κ. Σπύρο Κουρή (Σπύρος Κουρής) και τον Παραδοσιακό Ξενώνας Σοποτό. www.xenonas-sopoto.gr στην Αροανία Καλαβρύτων

- κ. Στάθη Πολίτη (Stathis Politis) και το The Best Portal, www.thebest.gr

- τους κ.Τρασάνη (Δημήτρης Τρασάνης), κ. Παντελή (Giorgos Pantelis), κ. Θεοχάρη (Vaggelhs Theoxaris) για την φιλοξενία τους Στα Γήπεδα της Εσκαη, www.stagipedathseskah.gr

- κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο (Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος) και την Εφημερίδα Πελοπόννησος - Newspaper Peloponnisos, www.pelop.gr

- κ Σταύρο Παναγόπουλο (Σταύρος Παναγόπουλος) και την Εφημερίδα Γνώμη Πατρών, www.gnomip.gr

- κ. Νίκο Κυριαζή (Νίκος Κυριαζής) και το www.kalavrytanews. gr

- τo portal KalavrytaNet

Η συνάντηση τελείωσε με την ευχή να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά στα γήπεδα τον Σεπτέμβριο και την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο την επόμενη χρονιά!

Καλό καλοκαίρι!

