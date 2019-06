Γνωρίστε τους 11 υποψηφίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Κώστας Β. Μάρκου

Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα στις 3 Σεπτεμβρίου 1953. Είναι ο πρωτότοκος γιος του δικηγόρου Βασιλείου Μάρκου. Τελείωσε το 6τάξιο Γυμνάσιο Καλαβρύτων το 1971 και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1977. Είναι πατέρας δύο αγοριών. Έγινε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991 και μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών 1998 έως σήμερα που είναι Τακτικός Καθηγητής Ενδοκρινολογίας.

Από τον Φεβρουάριο 2016 είναι Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας όπου πρωτοστάτησε στην αναμόρφωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών τα δεδομένα της οποίας χρονολογούντο από το 1002. Υπήρξε μέλος της συσταθείσας από τον Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη «Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» υπό τον καθ. Α. Λιάκο, που τον Μάιο 2016 παρέδωσε τα πορίσματα της πάνω στα οποία στηρίχθηκε η πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος παρακολούθησης των αθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG) και Πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής (UEG). Είναι μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών και Ενώσεων όπως: Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Μεταβολισμού των Οστών, European Thyroid Association, European Association for the Study of Diabetes, American Thyroid Association,European Thyroid Association κ.α. και αναγνωρισμένο μέλος ως Ειδικός Ενδοκρινολόγος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικοτήτων της Ιατρικής (UEMS).

Εκπροσωπεί, ως Εθνικός εκπρόσωπος, την Ελλάδα στη Διεθνή Επιτροπή Αντιμετώπισης των Ιωδιοπενικών Διαταραχών (Iodine Council to Confront Iodine Deficiency Disorders-ICCIDD) παρά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας από το 1998. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Ανθρωπιστικής βοήθειας του Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την αντιμετώπιση της ιωδιοπενίας σε παιδικό και εφηβικό πληθυσμό στην περιοχή του Ν. Καυκάσου (Αζερμπαϊτζάν). Με επιστημονικό υπεύθυνο τον ίδιο υλοποιήθηκε το ίδιο Πρόγραμμα στο Ουζμπεκιστάν και τη Γεωργία από το 1998-2008.

Από το 2013 παρακολουθεί εθελοντικά ασθενείς στο νοσοκομείο Καλαβρύτων σε μηνιαία βάση.

Είναι υπεύθυνος ομάδας εθελοντών γιατρών που έχει την ευθύνη υγείας των 850 κρατουμένων στο σωφρονιστικό Κατάστημα «Αγ. Στέφανος» Πατρών και συμμετείχε στο κοινωνικό ιατρείο Πάτρας.

Κατά την διάρκεια της φοιτητικής του ζωής είχε ενεργό δραστηριότητα στο αντιδικτατορικό κίνημα μέσω των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα (ΦΕΑ) και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις κορυφαίες του στιγμές (Νομική, Πολυτεχνείο κλπ). Από τότε στρατεύθηκε ιδεολογικά και πολιτικά στο χώρο της Αριστεράς έως σήμερα.