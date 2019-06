Καταφθάνει στις 13 Ιουνίου & στην Πάτρα το "Πόκεμον Ντετέκτιβ Πίκατσου"

Aπολαυστική και αστεία δείχνει από το τρέιλερ η ταινία «Πόκεμον Ντετέκτιβ Πίκατσου - Pokemon Detective Pikachu» σε σκηνοθεσία: Ρομπ Λέτερμαν και σενάριο Νταν Χερνάντεζ, Μπέντζι Σάμιτ, Ρομπ Λέτερμαν, Ντέρεκ Κόνολι με τον Ράιαν Ρέινολντς να δανείζει τη φωνή του και να κλέβει αναμενόμενα την παράσταση.

Το φιλμ που ήδη σε ένα μήνα προβολής στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 133 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 262 εκατομμύρια από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο, καταφθάνει στις 13 Ιουνίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα στα Οdeon Veso Mare.

Στην πρώτη live action ταινία Πόκεμον, το "Πόκεμον Ντετέκτιβ Πίκατσου", τον ρόλο του θρυλικού Ντετέκτιβ Πίκατσου αναλαμβάνει ο Ράιαν Ρέινολντς (“Deadpool”), ο οποίος γίνεται το κεντρικό πρόσωπο ενός από τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα franchise όλων των εποχών.

Οι απανταχού φαν των Πόκεμον μπορούν τώρα να δουν τον Πίκατσου στη μεγάλη οθόνη όπως ποτέ άλλοτε, ως Ντετέκτιβ Πίκατσου, ένα Πόκεμον που δεν μοιάζει με κανένα!

Στην ταινία εμφανίζονται και πολλοί άλλοι αγαπημένοι χαρακτήρες Πόκεμον, ο καθένας με τις δικές του μοναδικές ικανότητες και προσωπικότητα. with, Kathryn Newton, in live-action roles.

Πρωταγωνιστούν με live action παρουσίες ο 24χρονος Justice Smith - Τζάστις Σμιθ (“Jurassic World: Fallen Kingdom”), η Κάθριν Νιούτον (“Lady Bird,” TV - Big Little Lies”) και οι Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Ken Watanabe & Bill Nighy. Τον Ιάπωνα σταρ Κεν Γουατάναμπι (“Godzilla,” “The Last Samurai”) τον βλέπουμε αυτές τις μέρες και στη νέα ταινία του Γκοτζίλα, “Godzilla, king of the monsters”.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας “Pokemon Detective Pikachu” ανέλαβε ο Ρομπ Λέτερμαν (“Goosebumps,” “Monsters Vs. Aliens”).

Σύνοψη

O ατσίδας ντετέκτιβ Χάρι Γκούντμαν εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ωθώντας έτσι τον 21χρονο γιο του Τιμ να ανακαλύψει τι συνέβη. Στην έρευνα τον βοηθά ο πρώην συνεργάτης του Χάρι, ο Ντετέκτιβ Πίκατσου: ένας ξεκαρδιστικός, αξιαγάπητος σούπερ μπελάς που μπορεί να μπερδέψει ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Συνειδητοποιώντας ότι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς ο Τιμ είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μιλάει με τον Πίκατσου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναρπαστική περιπέτεια για να ξεδιπλώσουν το μυστήριο.

Ψάχνουν για ίχνη κάτω από τα νέον φώτα των δρόμων της Ράιμ Σιτι - μιας σύγχρονης μητρόπολης όπου οι άνθρωποι και τα Πόκεμον ζουν δίπλα-δίπλα και συναντούν μία σειρά από χαρακτήρες Πόκεμον.

Σταδιακά ξεδιπλώνεται μία συγκλονιστική πλοκή, καθώς απειλείται η ειρηνική συνύπαρξη των Πόκεμον με τους ανθρώπους, αλλά και ολόκληρο το σύμπαν τους.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Το φιλμ συγκεντρώνει στο imdb 6.9/10 και στο rotten tomatoes ποσοστό 66%.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ