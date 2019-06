Η Diamonds Events πήγε Κρήτη διοργανώνοντας την πιο ελληνοπρεπή, γαμήλια τελετή

Η Αννα Μαρία Ρογδάκη ήταν η επιλογή της hotelier Ντίας Καψή στο Out of the Blue Capsis Resort

Η Diamonds Events ταξίδεψε στην ωραία Κρήτη: Η βραβευμένη πατρινή εταιρία διοργάνωσης και διακόσμησης εκδηλώσεων με επικεφαλής τη συμπολίτισσα deco expert Αννα Μαρία Ρογδάκη έβαλε τις δημιουργικές «πινελιές» της και στο εντυπωσιακό Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Κρήτη, το οποίο καταλαμβάνει ιδιωτική χερσόνησο στο Ηράκλειο με μαγευτική θέα στο Αιγαίο Εκεί οι 15 πιο διάσημοι Ρώσοι Wedding Planners επέλεξαν το Out of the Blue Capsis Resort για να πραγματοποιήσουν ένα γάμο ελληνικού στυλ σε χώρο του ξενοδοχείου. Η Diamond Events ξεχώρισε ως ο επιλεγμένος συνεργάτης του ξενοδοχείου και της hotelier Ντίας Καψή προσωπικά, για να δημιουργήσει το πλούσιο και παραδειγματικό event. Τα σκηνικά που δημιούργησε η Άννα- Μαρία Ρογδάκη ενθουσίασαν τους υψηλούς προσκεκλημένους, σας έχουμε στιγμιότυπα.