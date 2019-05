Επίτιμος Διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ο Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης

Ο Καθηγητής Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του Θεόδωρου Τριανταφυλλίδη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Γεώργιος Μυλωνάκης. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του τιμωμένου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Καθηγητή Αθανάσιο Δήμα και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Καθηγητή Θεόδωρου Τριανταφυλλίδη με τίτλο: «Soil behavior under cyclicloading and applications in geotechnical engineering». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμωμένου έχουν αναρτηθεί στο:https://www.upatras.gr/el/node/8357