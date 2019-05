Εγκαινιάζεται στην Αθήνα η έκθεση του εικαστικού Κώστα Σπυρόπουλου, "Pop art is here to stay"

Την ερχόμενη Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, εγκαινιάζεται η έκθεση του Πατρινού εικαστικού δημιουργού και ιατρού – πνευμονολόγου Κώστα Σπυρόπουλου με τίτλο «Pop art is here to stay» στο Pallas Athena Boutique hotel, στον α’ όροφο του εστιατορίου/μπαρ, στην οδό Αθηνάς και Λυκούργου στην πλατεία Κοτζιά.

“Αυτό που είναι να γίνεις, θα γίνεις”, η πρώτη μου σκέψη διαβάζοντας για τον καλλιτέχνη Κώστα Σπυρόπουλο. Και κατά δεύτερον, το απόφθεγμα του Πικάσο, “η έμπνευση υπάρχει αλλά θα πρέπει να σε βρει δουλεύοντας”, αναζητώντας τα έργα που θα φιλοξενούνταν στην έκθεση μέσα από τους πολυάριθμους πίνακες, αντικείμενα και κατασκευές του σε καμβά, ξύλο, με παιχνίδια, γυαλί, PVC.

Εξαιρετικός σχεδιαστής κατορθώνει μέσα από τις παράδοξες ανθρώπινες μορφές του και τα χαρακτηριστικά συμπληρώματα της pop art να αποδώσει το μήνυμα των εύστοχων θεμάτων του. Η ψευδαίσθηση, η αλληγορία, τα σύμβολα υπό την καθοδήγησή του δένουν αριστοτεχνικά το πραγματικό με το φανταστικό. Πολλά και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της τέχνης του όπως: η εξωτερικότητα στην έκφραση, η κοινή θεματολογία αλλά με πολλαπλότητα αναζητήσεων, η διάκριση των επιπέδων, η στατική ισορροπία με την κατάργηση του πραγματικού χώρου, η έλλειψη πλαστικότητας των μορφών, η αρμονική ασφαλής σύνθεση με την επανάληψη των διαφόρων θεμάτων, τα καθαρά έντονα, φωτεινά και ζεστά χρώματα, οι μεγάλες συνθετικές και χρωματικές αντιθέσεις, η χαρά της ζωής, η αλληγορική παράσταση.

Το σύνολο εκφράζει μια αισιοδοξία και χαρά, μια χιουμοριστική διάθεση που κάνει ανάλαφρα τα θέματα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, μια ανάγκη για εσωτερική απελευθέρωση, όπου το ατμοσφαιρικό, το ονειρικό μέσα από την χρωματική ομορφιά και τους αλληγορικούς υπαινιγμούς μας απομακρύνει από το ρεαλιστικό και πραγματικό, που το μυαλό πρώτιστα αντιλαμβάνεται.

Πέρα από την απεικόνιση, η τέχνη εξυπηρετεί παράλληλα την έκφραση του ίδιου του καλλιτέχνη να πει μια ιστορία επιλέγοντας το ύφος του, που γίνεται τελικά το σήμα κατατεθέν του. Αυτή είναι διττή επικοινωνία, καθώς και ο θεατής μπορεί να αντλήσει συνάμα πληροφορίες για τον καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν αυτό που μπορούμε να πούμε για τον Κώστα Σπυρόπουλο είναι, ότι ζωγραφίζοντας βρίσκει το μυστικό της νεότητας, αντλώντας χαρά και ικανοποίηση μέσα από τον αντιπροσωπευτικό κόσμο της pop art, το καθημερινό, το σύνηθες, που όμως αποδίδει περίτεχνα κυριαρχώντας στις φόρμες του και διαλέγοντας διασκεδαστικούς τίτλους στα έργα του. Και αυτή η ευχαρίστηση αντλείται από τον συμβολικό υπαινιγμό, τη χαρά μιας διήγησης με την χαρακτηριστική αγάπη στην ενσωμάτωση των διαφημίσεων ως pop-ups, εμβλημάτων και αλληγορικών στοιχείων, που κάνουν το θεατή να αναλογίζεται, αν η αλληγορία και η γελοιογραφική διάθεση είναι τελικά μια καταγγελία, μια κριτική στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Αεικίνητος εργάτης της τέχνης και κυνηγός της χαρούμενης πλευράς της ζωής σε ότι καταπιάνεται.

Ένα δυνατό μυαλό, που μερίμνησε με τη ζωγραφική και την καλλιτεχνική του δημιουργία να ξεφεύγει από τις απόλυτες νόρμες της Ιατρικής επιστήμης και να ταξιδεύει στο μικρόκοσμο που γνωρίζει να αποτυπώνει και να τελειοποιεί, όσο πιο πολύ ασχολείται. Αυτό το ευτυχές αντιστάθμισμα στην ιατρική του καριέρα έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε περιδιαβαίνοντας την έκθεσή του και να χαμογελάμε διαβάζοντας τους ανέμελους με χιούμορ τίτλους των έργων του, τονίζεται για την έκθεση του αυτή στην Αθήνα.

*Ο Κώστας Σπυρόπουλος έχει γεννηθεί το 1952 και μεγάλωσε στην Πάτρα δείχνοντας από μικρός το ταλέντο του στη ζωγραφική. Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα, στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ και στο Λονδίνο με παράλληλες σπουδές στην ζωγραφική στο Heron Art Institute στην Ινδιανάπολη. Είναι Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το διάστημα 2000-2008 δίδαξε ως αναπληρωτής καθηγητής το μάθημα «Εικαστική Ανατομία» στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, έχει εκθέσει τη ζωγραφική του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, γκαλερί, διεθνή art fairs και biennale στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 -9-2019.