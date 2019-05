Οπτασία από φούξια τούλια η Κένταλ Τζένερ λόγω Giambattista Valli x H&M

«Τhe secret is out- To μυστικό αποκαλύφθηκε» ήταν το ηχηρό διαδικτυακό μήνυμα, ενώ δημοφιλείς καλλονές και style icons όπως οι Κένταλ Τζένερ, Κιάρα Φεράνι, Μπιάνκα Μπραντολίνι το μετουσίωσαν σε πασαρέλα στις Κάννες: ο απίστευτος νεορομαντικός couturier Giambattista Valli, συνδεδεμένος με τα πλέον αξιομνημόνευτα, παραμυθένια τούλια και φρου-φρου στο red carpet σμίγει επισήμως με την σουηδική αυτοκρατορία προσιτής ένδυσης H&M.