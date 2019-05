Ημερίδα για την τεχνολογία σήμερα στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Ελληνικό Τμήμα της FITCE διοργανώνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, Παγκόσμια Ημέρα των Τηλεπικοινωνιών, Ημερίδα με τίτλο: “Technologies and Infrastructures for optimizing the performance of networks in the ICT sector” στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση συνιστά γεγονός μείζονος σημασίας όχι μόνο για την πόλη της Πάτρας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και συγκεντρώνει το ενεργό ενδιαφέρον πολλών δραστηριοποιούμενων φορέων, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελεχών εταιριών της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, επιδιώκοντας να καλύψει τις σύγχρονες τεχνολογικές και εμπορικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή αγορά στον ευρύτερο τομέα των ΤΠΕ.

Ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές ινστιτούτων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών υψηλής τεχνολογίας που θα αναλύσουν θέματα αιχμής και σύγχρονες τάσεις της αγοράς του χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.