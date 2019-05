H 14χρονη κόρη της Bellucci...έχει "κάτι" από Monica! ΦΩΤΟ

View this post on Instagram

???? მონიკა ბელუჩის და ვინსენ კასელის 14 წლის შვილი, დევა კასელი, Dolce&Gabbana-ს ახალ სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობს. #monicabellucci #vincentcassel #devacassel #dolcegabbana #shooting

