Τομ Χανκς: Δεν θα έρθω σε εκδήλωση στην Αθήνα- Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν

Μέσω twitter ο ηθοποιός Τομ Χανκς ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους που βρίσκονται στην Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας και στην οποία φερόταν ότι θα παρευρισκόταν.

«Κάποιος ισχυρίζεται ότι θα εμφανιστώ σε εκδήλωση στην Αθήνα κάτι που δεν είναι ούτε υπήρξε ποτέ αλήθεια. Εισιτήρια πωλούνται με την υπόσχεση της παρουσίας μου», γράφει χαρακτηριστικά ο Τομ Χανκς στην ανάρτηση του.

Μάλιστα συμπληρώνει «δεν έχω μιλήσει με κανέναν σχετικά με την πιθανότητα παρουσίας μου στην εκδήλωση και οι διοργανωτές δεν είναι ειλικρινείς σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μαζί μου. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσουν».

To my friends in Greece. Someone is claiming that I am appearing at an event in Athens which is not and has never been true. Tickets are being sold with the promise of my presence. — Tom Hanks (@tomhanks) October 4, 2018

I have never talked to anyone about possibly attending this event and those people who are organizing it are not being truthful about their contact with me. Please do not be fooled. — Tom Hanks (@tomhanks) October 4, 2018

For the record, there is no such entity called Tom Hanks Management and any signature of mine on a contract claiming an agreement is a forgery. @USEmbassyAthens @SNForg @HICDUK @Kathimerini_gr @hicd2017 pic.twitter.com/sHkl39SvMZ — Tom Hanks (@tomhanks) October 4, 2018

Και η σύζυγος του ηθοποιού με ξεχωριστή ανάρτηση αναφέρει πως ο ηθοποιός δεν αναμένεται να παραστεί σε καμία εκδήλωση στην Ελλάδα και μάλιστα επισημαίνει ότι η πρόσκληση είναι αναληθής.

Επίσης, σε ξεχωριστή αναφορά που κάνει η Ρίτα Γουίλσον προς το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ψέμα που πρέπει να αποκαλυφθεί το Ίδρυμα απαντά ότι «πρόκειται για φιλανθρωπική εκδήλωση» και ότι έχει υπογραφεί συμβόλαιο με τον Τομ Χανκς το οποίο η σύζυγος του ηθοποιού καλεί να δοθεί στη δημοσιότητα.

.@kathimerini @SNForg @usembassyathens Then, please show the contract. It is not something we have ever seen, I can assure you. You can make up stories that you were told it was signed but you know the truth. This is fraud. https://t.co/Cctz3Zq4tl — Rita Wilson (@RitaWilson) October 3, 2018