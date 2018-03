Γκουίνεθ και Carolina Herrera

Πολύ στυλάτη η 45χρονη Γκουίνεθ Πάλτροου στο dinner του περιοδικού Hollywood Reporter στο Λος Αντζελες, καθώς άρεσε πολύ το λιτό μίντι φόρεμα σε έντονο τιρκουάζ χρώμα Carolina Herrera, σε αντίθεση με τα μποτίνια, τα νύχια και τα μάτια της στον τόνο του μαύρου. Εκεί συζήτησε περί μόδας και σινεμά με τις αδελφές Ελ και Ντακότα Φάνινγκ, τον πολύ ωραίο Αρμι Χάμερ (Call me by your name) και τον Τσάντγουικ Μπόσμαν (πρωταγωνιστή του Black Panther). Κάτοχος Οσκαρ και πρώην μοντέλο της Estee Lauder, αρραβωνιάστηκε πρόσφατα τον παραγωγό Μπραντ Φάλτσουκ. Εχει δυο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, τραγουδιστή Κρις Μάρτιν.