Ρίτα και Prada

Από τις λίγες φορές που ζηλέψαμε εμφάνιση της βρετανίδας Ρίτα Ορα. Η 27χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός με τις γιουγκοσλάβικες και αλβανικές ρίζες γοήτευσε στο Μαιάμι με μπροκάρ ροζ κοστούμι Prada σε ύφος πυζάμας και τα χαρακτηριστικά πέδιλα του οίκου με τα φτερά. Με συμμετοχές στα βρετανικα σόου The Voice και X Factor και μετά από συνεργασία με την Adidas, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Τα δυο τελευταία της single λέγονται Your song και Anywhere