Ξεκινά απόψε το διήμερο 2ο Lgbtqi+ Pride Πάτρας - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ξεκινά σήμερα το 2ο Lgbtqi+ Pride Πάτρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα του διήμερου στο μώλο Αγίου Νικολάου έχει ως εξής:





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6

17:00: Ανοίγουν τα περίπτερα

18:00-19:30 - Workshop*:

“Ψυχική Αρχιτεκτονική: Αποδομώντας την σωματικότητα- Ψ- Architecture:Decomposing Corporeality” - Πάρβη Πάλμου, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών.

19:30-21:30 - Ομιλίες:

“Κανονικοποιημένη απουσία, Παθολογικοποιημένη παρουσία – Μια συζήτηση για τις ανισότητες των ΛΟΑΤ+ στον χώρο της Υγείας” - Δήμητρα Γιάννου, Phd Κοινωνιολογία & Κοινωνική Πολιτική ΒΑ, Mphil Κοινωνική Εργασία

“Διερεύνηση του προφίλ των ανδρών που παρέχουν υπηρεσίες σεξ και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν πελάτες” - Λάμπρος Αραπάκος, Κοινωνικός Λειτουργός MSc

“Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου”- Άννα Απέργη, μέλος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών.

“Φύλο, Φυλή και Τάξη” - Γιάννος Λεβισιάνος , Μέλος Κιουρί-at - Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza- Δήμητρα Κυρίλλου απο την ομάδα LGBTQ+ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

“Χωρίς διαθεματικό φεμινισμό, δεν κάνεις τίποτα” - Χριστίνα-Αντουανέτα Νεοφώτιστου.

Εκφώνηση κειμένου: “Διαθεματικότητα γιατί χανόμαστε” - Καμένα Σουτιέν

21:30- Συναυλίες/Live:

- Mixed Identities ( Δέαν Χάρις - Φωνη, Κωνσταντίνα Ζαχαριάδη -Ηλεκτρική Κιθάρα - Φωνητικά, Λυδία Παπαιωάνου - Κρουστά, Πολυξένη Λυκούδη - Φωνή - Ηλεκτρική Κιθάρα)

- ΦΑΚΑ

- DJ Set

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6

11:00: Ανοίγουν τα περίπτερα

11:30-13:00 – Workshop*:

“Ένταξη στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες σχολικές τάξεις ,της ιδέας της πολυμορφίας των οικογενειακών σχηματισμών”

- Στέλλα Μπελιά, Νηπιαγωγός,μέλος Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

16:00-18:00 – Workshop*:

“Πολλαπλές Ταυτότητες, Ένας Εαυτός”.

Στο σημείο που διασταυρώνονται οι πολλές και διαφορετικές μας ταυτότητες, αναδύεται ο πυρήνας του εαυτού μας. Ελάτε να τον ανακαλύψουμε και να τον ενδυναμώσουμε μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδι. Εύα Σπίνου - Ψυχολόγος εξειδικευμένη σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

18:00 - Ομιλίες:

“Ένα σώμα πολλές ταυτότητες: Πολλές ταυτότητες, πολλές Περσονες -One body many identities: Many identities, many personas” - Πάρβη Πάλμου Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών.

“E! όχι και παιδοθεσία, θεσμοθετημένη ομοφοβία και τρανσφοβία” - Στέλλα Μπελιά, Νηπιαγωγός, μέλος Οικογένειες Ουράνιο Τόξο.

“Βία και περιθωριοποίηση στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ηλικίας 50+. Θέσεις και προτάσεις της ομάδας”- Γιάννος Κανελλόπουλος, Proud Seniors Greece.

“Από την Έρευνα του Πολύχρωμου Σχολείου για τα ομο/τρανσφοβικα περιστατικά από την σχολική ζωή: Διαβάζοντας περιγραφές. Λεξιλόγιο, φράσεις και αντιδράσεις”-Πέτρος Σαπουντζάκης Εκπαιδευτικός, μέλος Πολύχρωμο Σχολείο - Rainbow School.

19:15 - “Χαιρετισμός Patras Pride και Ομάδων”

19:30 - “Πολύχρωμη Πορεία”

21:30 - Συναυλίες/Live/Drag show/Party:

Χορευτικό Show : “Rainbow Dancers”

Live – Polina Leshnevskaia

Drag Show: Chraja / ΔούΚISSα / Zackie Oh / Mariannah Grindr

DJ Set: PJ Mugiwara

Παράλληλες Δράσεις:

“ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ”

- Face και Body Painting

- Φτιάξε το δικό σου πλακάτ

- Σχεδίασε τη δική σου μπλούζα