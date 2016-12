ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Μαιευτήρας χειρουργός, γυναικολόγος

Από τους πιο γνωστούς γιατρούς - µαιευτήρες της Πάτρας, µε µακροχρόνια διαδροµή, ο Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, είναι παράλληλα και ένας ένθερµος φίλος του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα της Παναχαϊκής.

Εξάλλου ο ίδιος, ως έφηβος τη δεκαετία του 1970, αγωνιζόταν µε τη φανέλα του «Αίαντα» Ανθουπόλεως, ως αριστερό εξτρέµ και όποτε έπαιζε η Παναχαϊκή έδινε το «παρών» στο γήπεδο για να παρακολουθήσει και να χειροκροτήσει τη χρυσή οµάδα των κοκκινόµαυρων. Ως φίλαθλος λοιπόν, δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, όταν του προτάθηκε να µπει στην Παναχαϊκή Συµµαχία και να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια ώστε να βγει η οµάδα από το τέλµα που βρισκόταν.

Και βλέποντας την µέχρι στιγµής πορεία δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της Παναχαϊκής, αφού τα µηνύµατα είναι θετικότατα.

