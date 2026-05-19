148 βιασμοί και σεξουαλικές επιθέσεις: Ομογενής πρώην γιατρός στη δικαιοσύνη της Αυστραλίας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση ενός ομογενή πρώην γιατρού στο Μπρίσμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 148 κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, μετά από πολυετή έρευνα της αστυνομίας του Κουίνσλαντ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας πρόκειται για τον 74χρονο Stellios “Stan” Theodoros ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με το ABC Australia, οι Αρχές απήγγειλαν στον πρώην γιατρό 94 κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμό και ακόμη 54 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, μετά από καταγγελίες γυναικών που εξετάστηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt δημιούργησε την επιχείρηση «Xray Cariyna», μετά από αναφορές πολλών γυναικών στις αστυνομικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015, ο 74χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου 40 ετών, ενώ εργαζόταν ως γενικός ιατρός σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi.