Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»

Με λόγια που αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο και την αγανάκτησή του, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξέσπασε μετά την εισαγγελική πρόταση παραπομπής σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που κατηγορούνται για τη γυναικοκτονία της κόρης του.

Όπως υποστήριξε, αν οι αστυνομικοί είχαν ενεργήσει σωστά εκείνο το βράδυ, η Κυριακή θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή, κατηγορώντας τους ότι απέτυχαν να προστατεύσουν ένα κορίτσι που ζητούσε βοήθεια μέσα στο ίδιο το αστυνομικό τμήμα.

«Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν θα ήμασταν τώρα, ούτε στα κανάλια, ούτε στα δικαστήρια ούτε πουθενά. Θα ήμουν με την κόρη μου. Με τις αγκαλιές μας και τις αγάπες μας. Αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους και πού είναι η κόρη μου; Εφόσον είπαν ότι έκαναν όλες τις σωστές ενέργειες.

Και τώρα τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. “Όχι δεν φταίω εγώ, φταίει ο φρουρός”. Είναι η επόπτρια που δεν ξέρω πάλι που τα ρίχνει, τον επόπτη στον τηλεφωνητή».

Με οργή διερωτάται: «Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;».

«Που έχουμε δει πολλές φορές οι ταξιτζίδες τι έχουν κάνει σε έγκυες, σε πολλά, ατυχήματα, σε πολύ κόσμο. Ντροπή και αίσχος, για το Ελληνικό Σώμα με αυτούς του αστυνομικούς – αγκάθια όπως σας είπε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας», τόνισε ακόμα.