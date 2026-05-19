Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»

Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί ζητά η εισαγγελέας
Με λόγια που αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο και την αγανάκτησή του, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξέσπασε μετά την εισαγγελική πρόταση παραπομπής σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που κατηγορούνται για τη γυναικοκτονία της κόρης του.
Όπως υποστήριξε, αν οι αστυνομικοί είχαν ενεργήσει σωστά εκείνο το βράδυ, η Κυριακή θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή, κατηγορώντας τους ότι απέτυχαν να προστατεύσουν ένα κορίτσι που ζητούσε βοήθεια μέσα στο ίδιο το αστυνομικό τμήμα.
«Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν θα ήμασταν τώρα, ούτε στα κανάλια, ούτε στα δικαστήρια ούτε πουθενά. Θα ήμουν με την κόρη μου. Με τις αγκαλιές μας και τις αγάπες μας. Αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους και πού είναι η κόρη μου; Εφόσον είπαν ότι έκαναν όλες τις σωστές ενέργειες.
Και τώρα τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. “Όχι δεν φταίω εγώ, φταίει ο φρουρός”. Είναι η επόπτρια που δεν ξέρω πάλι που τα ρίχνει, τον επόπτη στον τηλεφωνητή».
Με οργή διερωτάται: «Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;».
«Που έχουμε δει πολλές φορές οι ταξιτζίδες τι έχουν κάνει σε έγκυες, σε πολλά, ατυχήματα, σε πολύ κόσμο. Ντροπή και αίσχος, για το Ελληνικό Σώμα με αυτούς του αστυνομικούς – αγκάθια όπως σας είπε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας», τόνισε ακόμα.
Θάνατος του ιδρυτή της Mango: Τα κινητά «πρόδωσαν» τον γιο- Συγκλονισμένη η Ισπανία μετά τη σύλληψη του
Πάτρα: «Είναι η 4η φορά»- Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου που δέχθηκε επίθεση από ανήλικους ληστές μιλά για τον εφιάλτη που έζησε
Πάτρα: Τι διαπίστωσαν οι δικηγόροι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου- Τι λένε για τους θανάτους έξι κρατουμένων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr