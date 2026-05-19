Σύνταγμα: Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή- ΦΩΤΟ

Υπό βροχή διεξήχθησαν οι εκδηλώσεις μνήμης στο Σύνταγμα για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων. Ωστόσο, το βροχερό σκηνικό δεν ήταν ικανό να πτοήσει τους συγκεντρωμένους.

Στην Πλατεία Συντάγματος όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές με πιο συγκινητική την επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνες ενδεδυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.

Ακολούθησε ομιλία του Πολιτικού διοικητή Αγίου Όρους, Στρατηγού εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, επιμνημόσυνη Δέηση, καταθέσεις στεφάνων και χορός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς και πορεία προς την Τούρκικη Πρεσβεία και Επίδοση Ψηφίσματος.

Σημειώνεται πως, η 19η Μαΐου αποτελεί, για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο, ημέρα μνήμης και τιμής της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Παράλληλα, αποτελεί την κορύφωση των δράσεων για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας και του αγώνα για την πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων.

Η Βουλή τίμησε, από την πλευρά της, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων με ενός λεπτού σιγή.

Ο δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. «Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια» ανέφερε ο Χ. Δούκας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.