Πλακιάς: «Δεν έχει λογική η ίδρυση τώρα του κόμματος Καρυστιανού, δεν μπορεί να βοηθήσει στην υπόθεση των Τεμπών»

Ενστάσεις για τη χρονική στιγμή που επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματός της εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Kontra Channel το βράδυ της Δευτέρας «δεν έχει καμία λογική» το επιχείρημα ότι πρέπει να παρέμβει κανείς στον δημόσιο βίο επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη.

«Αυτή τη συγκεκριμένη δίκη τρέχουν 6-7 δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι λογικότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης; Μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη "κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα". Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα».