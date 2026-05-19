Περιστέρι: Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (19.5.26) στο Περιστέρι, όπου ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 23:00 στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα η οδηγός σταμάτησε, ενώ στο σημείο έφτασε αστυνομία και ασθενοφόρο.

Ο 36χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς ο άτυχος άντρας υπέκυψε στα τραύματά του.