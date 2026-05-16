Survivor: Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα

Την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Σταύρος Φλώρος λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στο Survivor.

Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος νεαρός παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο και από την Παρασκευή (15/5) βρίσκεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.

“Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν, πως γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά”, έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στο Instagram.