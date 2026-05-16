Η διαδρομή του Ακύλα από τις Σέρρες στη σκηνή της Eurovision

Η δουλειά στα κρουαζιερόπλοια, το μπούλινγκ και η queer ταυτότητα

Απόψε είναι η μεγάλη στιγμή του Ακύλα. Ο νεαρός καλλιτέχνης που κάποτε τραγουδούσε σε κρουαζιερόπλοια και αργότερα στην Καπνικαρέα θα ανέβει στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης, εκείνη της Eurovision, κάνοντας τα όνειρά του πραγματικότητα. Με το κομμάτι Ferto φιλοδοξεί να χαρίσει στην Ελλάδα, ακόμη και την πρώτη θέση, χωρίς να λείπει ο φόβος μην απογοητευτεί ο κόσμος αν δεν σκαρφαλώσει στην κορυφή. «Απλά φοβάμαι πολύ το ότι μία θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει ας πούμε», εξομολογήθηκε άλλωστε ο ίδιος λίγο πριν τον μεγάλο τελικό.

Η ιστορία του Ακύλα ξεκινά το 1999 στη βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις Σέρρες, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Από πολύ νωρίς έδειξε την κλίση του στη μουσική, αλλά και τις παραστατικές τέχνες. Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο της πόλης του, όπου ανέπτυξε τόσο τις φωνητικές όσο και τις σκηνικές του δεξιότητες, και συμμετείχε σε θεατρικά εργαστήρια. Πριν συστηθεί στον κόσμο δισκογραφικά, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία δουλεύοντας για περίπου δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια κινούμενος από disco και pop μέχρι rock ύφος. Ταξίδεψε σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία και ήρθε σε επαφή με διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Εκεί δεν διαμόρφωσε μόνο τον ήχο του. Την ίδια στιγμή είχε τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τη σκηνή της Eurovision. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο «masterclass». «Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision» είχε εξηγήσει στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον». To The Voice, η αναγνώριση και τα πρώτα τραγούδια

Ο Ακύλας άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από τα social media. Στον κόσμο του TikTok ξεχώρισε με viral διασκευές. Το 2021 επιχείρησε να γίνει γνωστός στο ευρύ μέσα από The Voice. Στα Blind Auditions τραγούδησε το κομμάτι «Πάμε Χαβάη» και τελικά βρέθηκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Λίγο αργότερα ακολούθησαν επίσημες κυκλοφορίες που τον καθιέρωσαν ως μια φρέσκια πρόταση στην ελληνική pop και electro-pop σκηνή. Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Atelier» σε συνεργασία με τον Papazo, το οποίο σημείωσε σημαντική ραδιοφωνική απήχηση. Αυτό ήταν και το πρώτο μεγάλο του βήμα στη δισκογραφία. Σειρά είχε το «Φθινόκρασο», το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Πρόκειται για μία εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα.