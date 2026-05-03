Γιατί το βίντεο που σκηνοθέτησε ο Ρομέν Γαβράς θεωρείται «Το βίντεο κλιπ της χρονιάς»

Το βίντεο χαρακτηρίζεται ως ένα «εξαιρετικά όμορφα χορογραφημένο χάος»
Παλαιότερα τα βίντεο κλίπ ήταν ένα απαραίτητο κομμάτι προώθησης ενός τραγουδιού. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια επενδύονται πολλά χρήματα για ένα κλιπ σε ένα τραγούδι με στόχο τα εκατομμύρια views στο Youtube που φέρνουν έσοδα. Μέσα από τον ανταγωνισμό για τη δημιουργία του καλύτερου βίντεο κλιπ, αναδείχθηκαν αρκετοί σκηνοθέτες που άφησαν το αποτύπωμά τους.
Τον άτυπο τίτλο όμως του βίντεο κλιπ της χρονιάς διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις πλέον o ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς. Ο λόγος για το τραγούδι «Storm» του Σουηδού ράπερ Yung Lean που είναι μέλος του πρότζεκτ Gener8ion, με στόχο την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Ιθύνων νους του «Gener8ion» είναι ο Γάλλος ράπερ Surkin που είναι φίλος με τον Γαβρά και αυτή τη φορά αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που γράφεται μάλιστα στα social media τις τελευταίες ημέρες είναι πως πρόκειται για περισσότερο ταινία μικρού μήκους με μουσική υπόκρουση, παρά με ένα καλλιτεχνικό βίντεο κλιπ. Και δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος σε αυτό.
Μια χορογραφία αντάξια πολλών βραβείων
Το βίντεο διαδραματίζεται σε ένα σχολείο. Συγκεκριμένα, σε ένα θλιβερό βρετανικό σχολείο με παιδιά που έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Βρισκόμαστε στο 2034 σε ένα σχολείο στο Λιντς που δεν θεωρείται και πρότυπο. Μια αφίσα γράφει: «Τάξη Storm του 2024».
Υπάρχει έντονο το bullying στα πλάνα του βίντεο κλιπ με πρόσωπα μέσα σε τουαλέτες, με ναρκωτικά σε άδειες αίθουσες και κάμποσο ξύλο. Μπορεί να μια μάλλον υπερβολική αναπαράσταση του σχολείου, όμως η γενική αίσθηση νεανικής καταστροφής είναι αυτή που ξεχωρίζει. Χωρίς κανέναν δάσκαλο στον ορίζοντα, τα αγόρια είναι ελεύθερα να χτυπήσουν το ένα το άλλο μέχρι να ματώσουν, να παίζουν με πυροσβεστήρες και να συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά χορογραφημένη ομαδική φωτογραφία.
Και φτάνουμε στον λόγο που αυτό το βίντεο κλιπ θεωρείται το καλύτερο του 2026. Το κομμάτι του βίντεο που ξεχωρίζει είναι αυτό που ο Yung Lean καπνίζει, χωρίς σακάκι, μέσα σε μια «θάλασσα» από συμμαθητές του σε ένα σκηνικό που θυμίζει ομαδική φωτογραφία. Αυτό που ίσως προσπαθούν να αποτυπώσουν καλλιτεχνικά είναι απομόνωση που μπορείς να νιώσεις σε εκείνη τη φάση της ζωής σου, όταν όλοι οι φίλοι σου φαίνεται να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως φαίνεται να είναι one-take. Το κομμάτι αυτό που κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα με εκατομμύρια προβολές στις σελίδες του Yung Lean, του Γαβρά και του Surkin.
Το βίντεο κλιπ διάρκειας επτά λεπτών και κάτι στο YouTube, έχει πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε οκτώ ημέρες. Ενα νούμερο καθόλου αμελητέο για έναν καλλιτέχνη που κάθε άλλο παρά... πρώτο όνομα είναι.
Ανεξάρτητα από τις «επιδόσεις» του βίντεο στο YouTube, από πολλά μέσα -όπως το βρετανικό esquire- χαρακτηρίζεται ως το βίντεο κλιπ της χρονιάς και δεδομένα ως ένα βίντεο κλιπ που έχει πολλά να πει καλλιτεχνικά. Τόσο από άποψη σκηνοθεσίας, όσο και από πλευράς χορογραφιών. «Δώστε τους ό,τι βραβείο υπάρχει» είναι το κορυφαίο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube.
πηγη protothema
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr