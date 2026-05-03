Γιατί το βίντεο που σκηνοθέτησε ο Ρομέν Γαβράς θεωρείται «Το βίντεο κλιπ της χρονιάς»

Το βίντεο χαρακτηρίζεται ως ένα «εξαιρετικά όμορφα χορογραφημένο χάος»

Παλαιότερα τα βίντεο κλίπ ήταν ένα απαραίτητο κομμάτι προώθησης ενός τραγουδιού. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια επενδύονται πολλά χρήματα για ένα κλιπ σε ένα τραγούδι με στόχο τα εκατομμύρια views στο Youtube που φέρνουν έσοδα. Μέσα από τον ανταγωνισμό για τη δημιουργία του καλύτερου βίντεο κλιπ, αναδείχθηκαν αρκετοί σκηνοθέτες που άφησαν το αποτύπωμά τους. Τον άτυπο τίτλο όμως του βίντεο κλιπ της χρονιάς διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις πλέον o ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς. Ο λόγος για το τραγούδι «Storm» του Σουηδού ράπερ Yung Lean που είναι μέλος του πρότζεκτ Gener8ion, με στόχο την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Ιθύνων νους του «Gener8ion» είναι ο Γάλλος ράπερ Surkin που είναι φίλος με τον Γαβρά και αυτή τη φορά αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που γράφεται μάλιστα στα social media τις τελευταίες ημέρες είναι πως πρόκειται για περισσότερο ταινία μικρού μήκους με μουσική υπόκρουση, παρά με ένα καλλιτεχνικό βίντεο κλιπ. Και δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος σε αυτό.

Μια χορογραφία αντάξια πολλών βραβείων

Το βίντεο διαδραματίζεται σε ένα σχολείο. Συγκεκριμένα, σε ένα θλιβερό βρετανικό σχολείο με παιδιά που έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Βρισκόμαστε στο 2034 σε ένα σχολείο στο Λιντς που δεν θεωρείται και πρότυπο. Μια αφίσα γράφει: «Τάξη Storm του 2024». Υπάρχει έντονο το bullying στα πλάνα του βίντεο κλιπ με πρόσωπα μέσα σε τουαλέτες, με ναρκωτικά σε άδειες αίθουσες και κάμποσο ξύλο. Μπορεί να μια μάλλον υπερβολική αναπαράσταση του σχολείου, όμως η γενική αίσθηση νεανικής καταστροφής είναι αυτή που ξεχωρίζει. Χωρίς κανέναν δάσκαλο στον ορίζοντα, τα αγόρια είναι ελεύθερα να χτυπήσουν το ένα το άλλο μέχρι να ματώσουν, να παίζουν με πυροσβεστήρες και να συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά χορογραφημένη ομαδική φωτογραφία.

Last project for Yung Lean Film by Romain Gavras Choregraphy by Damien Jalet Creative Director by Surkin Produced by Iconolast

Και φτάνουμε στον λόγο που αυτό το βίντεο κλιπ θεωρείται το καλύτερο του 2026. Το κομμάτι του βίντεο που ξεχωρίζει είναι αυτό που ο Yung Lean καπνίζει, χωρίς σακάκι, μέσα σε μια «θάλασσα» από συμμαθητές του σε ένα σκηνικό που θυμίζει ομαδική φωτογραφία. Αυτό που ίσως προσπαθούν να αποτυπώσουν καλλιτεχνικά είναι απομόνωση που μπορείς να νιώσεις σε εκείνη τη φάση της ζωής σου, όταν όλοι οι φίλοι σου φαίνεται να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως φαίνεται να είναι one-take. Το κομμάτι αυτό που κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα με εκατομμύρια προβολές στις σελίδες του Yung Lean, του Γαβρά και του Surkin.

How do you move this many people at once? "STORM" brings together Young Lean and Surkin, with direction by Romain Gavras and choreography by Damien Jalet. Built around a large cast of performers, the piece moves between control and chaos, where every movement feels spontaneous but tightly structured underneath. It sits somewhere between music video, film and performance, where choreography becomes the main language.