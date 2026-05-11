Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων - Τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για άλλα πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αλλά για δύο
«Ναι» στη διετή ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είπε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ότι πρέπει να παραμείνουν στο πόστο τους μέχρι την ολοκλήρωση των δικογραφιών τις οποίες χειρίζονται.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην πενταετή ανανέωση της θητείας τους, όπως είχε το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
Υπενθυμίζεται ότι η η Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο φόρουμ των Δελφών, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πιστεύω απόλυτα πως το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κάνει ό,τι είναι σωστό. [Οι δικαστές μέλη του] είναι ανεξάρτητοι και δεν θα ακολουθήσουν αυτόν τον θόρυβο και το τι λενε οι πολιτικοί».
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ακολουθήσουν την ισχύουσα διαδικασία. Το ξαναλέω: Οι συνάδελφοί μου εδώ στην Ελλάδα έκαναν εξαιρετική δουλειά, έκαναν τη δουλειά τους, δεν υπάρχει λόγος να μην λάβουν αυτήν την απόφαση [για ανανέωση της θητείας του]. Πιστεύω απόλυτα ότι θα κάνουν το σωστό. Για μένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή».
