Πάτρα: Πεζοδρομείται η Υψηλάντου- Πότε θα φτάσουν τα έργα στην «πασαρέλα» της Γεροκωστοπούλου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την πεζοδρόμηση της οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου στην Πάτρα, ενώ στο επόμενο στάδιο του ίδιου έργου προβλέπεται η ανάπλαση στις Σκάλες της Γεροκωστοπούλου.

«Ήδη έχουμε φτιάξει τα πεζοδρόμια από την αριστερή πλευρά της Υψηλάντου, ξεκινώντας από το ύψος της Αγίου Νικολάου, η οποία θα πεζοδρομηθεί και θα περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο, γι' αυτό και τον φτάσαμε μέχρι και την Ηφαίστου. Σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της Γεροκωστοπούλου, αυτή θα γίνει αμέσως όταν οι εργασίες της Υψηλάντου φτάσουν εκεί. Πρόκειται για ένα ενιαίο έργο» δήλωσε στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς.

Το έργο δεν έχει γίνει δεκτό χωρίς αντιδράσεις. Έμποροι και αυτοκινητιστές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην πεζοδρόμηση της Υψηλάντου, επικαλούμενοι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της περιοχής. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσβαση στον ναό της Παντάνασσας.

Η ανάπλαση στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου

Βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, οι παρεμβάσεις στον χώρο στοχεύουν στην αναβάθμιση τόσο της αισθητικής όσο και της λειτουργικότητας του σημείου. Κεντρικό στοιχείο της επέμβασης αποτελεί η κατεδάφιση των υπερυψωμένων τμημάτων -της γνωστής στους Πατρινούς «πασαρέλας» που βρίσκεται στη μέση του πεζόδρομου, από το ύψος της οδού Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη- με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίου πεζόδρομου.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου προβλέπεται επίσης τοποθέτηση νέου φωτισμού, φύτευση δέντρων και λοιπές παρεμβάσεις που αναμένεται να μεταβάλουν την εικόνα της περιοχής, καθιστώντας την πιο προσβάσιμη για κατοίκους και επισκέπτες.

Όσον αφορά, τις ίδιες τις σκάλες, οι δομικές δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες λόγω της υπάρχουσας κατασκευής. Ωστόσο, η μελέτη προβλέπει εκτεταμένο καθαρισμό, συντήρηση και αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων, καθώς και παρεμβάσεις ασφαλείας. Παράλληλα, στη δεξιά πλευρά της ανόδου θα κατασκευαστεί νέα σκάλα με σύγχρονα υλικά και προδιαγραφές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών και τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων.