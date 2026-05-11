Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος πνίγηκε στο λιμάνι πέφτοντας με το μηχανάκι του στο νερό

Στα νερά του λιμανιού Μεσολογγίου έπεσε ένας ηλικιωμένος με το δίκυκλο που οδηγούσε. Έγινε αντιληπτός και ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο ενώ ένας ιδιοκτήτης σκάφους που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι βούτηξε στα νερά για να βοηθήσει.

Τελικά ανασύρθηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Ωστόσο ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομειο Μεσολογγίου αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

