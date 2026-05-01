Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος σκανκ σε νταλίκα- Συνελήφθη ο οδηγός

Μισό τόνο ναρκωτικών εντόπισαν οι Αρχές σε νταλίκα στην Ηγουμενίτσα, προχωρώντας στη σύλληψη του Βούλγαρου οδηγού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών και το Λιμενικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για 500 κιλά υδροπονικής κάνναβης (σκανκ).

Το φορτηγό, το οποίο μετέφερε και χαρτικά είδη, είχε ξεκινήσει το δρομολόγιό του από τη Βαλένθια και πέρασε μέσω Ιταλίας στην Ελλάδα.

Πιθανολογείται ότι τελικός προορισμός του ήταν η Τουρκία, ωστόσο υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ένα μέρος του φορτίου πιθανόν να έμενε στην Ελλάδα.

Κατά πληροφορίες, ο συλληφθείς δεν δείχνει πρόθεση συνεργασίας με τις ελληνικές Αρχές.

["\u0397\u03b3\u03bf\u03c5\u03bc\u03b5\u03bd\u03af\u03c4\u03c3\u03b1"," \u039d\u03b1\u03c1\u03ba\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac"]
