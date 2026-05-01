Ηράκλειο: Σοβαρό επεισόδιο με μαχαιρώματα και πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Στο νοσοκομείο ο «πορτιέρης»
Το επεισόδιο έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου και μάλιστα σε γνωστό μπαρ της περιοχής. Οι δράστες της επίθεσης ήταν 3 νεαροί, οι 2 από αυτούς αδέλφια.
Όλα φέρεται πως έγιναν όταν οι άνδρες πήγαν να μπουν στο μπαρ αλλά ο «πορτιέρης» τους αρνήθηκε. Αν και ενοχλήθηκαν, έφυγαν από το σημείο αλλά λίγη ώρα μετά επέστρεψαν δριμύτεροι, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Προτάσσοντας τα όπλα τους, ακινητοποίησαν τον «πορτιέρη» αλβανικής καταγωγής ενώ τον τραυμάτισαν στον μηρό με μαχαίρι. Στη συνέχεια το «έβαλαν στα πόδια».
Βρίσκοντας όση δύναμη του είχε απομείνει, ο πορτιέρης μαζί με άλλους θαμώνες του μπαρ, ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
Οι νεαροί μπήκαν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας όπου και ακολούθησε, όπως φαίνεται, άλλο επεισόδιο.
Πάνω στην καταδίωξη φέρεται μάλιστα να τράκαραν και αυτοκίνητα τους. Ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ήταν σταθμευμένο ανάποδα στη λεωφόρο, με σπασμένα τζάμια και γεμάτο αίματα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ οι έρευνες από την Ασφάλεια Ηρακλείου συνεχίζονται.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr