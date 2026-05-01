Μεσσηνία: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 21χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 21χρονο οδηγό αυτοκινήτου, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή της Μεσσηνίας.



Νεκρός είναι 21χρονος ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονος.

Αποτέλεσμα του τροχαίου που σημειώθηκε στις έντεκα το βράδυ στην περιοχή Άγιος Φλώρος ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των 3 Ρομά, με τον έναν να χάνει τη ζωή του σήμερα το πρωί. Ο οδηγός του οχήματος διακομίστηκε στο Θριάσιο, ενώ ο τρίτος 21χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Από το άλλο όχημα, ο 55χρονος οδηγός και η 53χρονη συνοδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά.