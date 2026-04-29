Τραμπ: Πρότεινα στον Πούτιν μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία- Θέλει να βοηθήσει με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σημερινή (29/04/2026) συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για την Ουκρανία αλλά και το Ιράν.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε επί 1,5 ώρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, «πρότεινα μια μικρή εκεχειρία στην Ουκρανία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό».

Ακόμη αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή και έκανε γνωστό πως ο Πούτιν θα ήθελε να βοηθήσει, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στους τρόπου με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτό.

Νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είχε δηλώσει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περίπου ενενήντα λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε «φιλικό αλλά και επαγγελματικό κλίμα».

Οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκαν κυρίως στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Πούτιν θεωρεί την κίνηση αυτή ορθή, καθώς προσφέρει περιθώριο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις και συμβάλλει στη γενικότερη αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε και προτάσεις σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι χρησιμοποιεί «τρομοκρατικές πρακτικές», ενώ πρότεινε την κήρυξη προσωρινής εκεχειρίας με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης (8 Μαΐου στη Δυτική Ευρώπη και 9 Μαΐου στη Ρωσία).

Ο Τραμπ εμφανίστηκε θετικός σε αυτή την ιδέα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος εκτιμά ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πλέον κοντά.