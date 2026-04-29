Βόνιτσα: Με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια κατέληξε η προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της

Πυρκαγιά σε οικία στην Βόνιτσα ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε στην κουζίνα της οικίας και στην προσπάθεια της να την σβήσει η γυναίκα που διέμενε εκεί αποκόμισε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια της, σύμφωνα με τα akarnanikanea.gr.

Εκτός από τον τραυματισμό της ατυχής γυναίκας στο σπίτι προκλήθηκαν και υλικές ζημιές.

Η φωτιά σβήστηκε χωρίς να χρειαστεί να επέμβει η Πυροσβεστική.