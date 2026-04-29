«Παράξενος, μοναχικός, πίστευε στα μάγια»- Συγκλονίζει η κατάθεση για τον 89χρονο- Το σκισμένο 50ευρω στον καφετζή πριν την επίθεση

Πίσω από την κάννη των όπλων, τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο και το κινηματογραφικό σχέδιο διαφυγής στην Πάτρα, κρυβόταν ένας άνθρωπος που για χρόνια «έβραζε» από θυμό.

Ο 89χρονος δράστης ήταν μια «ωρολογιακή βόμβα» που χτυπούσε ρυθμικά επί μια δεκαετία στους διαδρόμους των δικαστηρίων και στα γκισέ των δημόσιων υπηρεσιών. Το iefimerida.gr αποκαλύπτει την ένορκη κατάθεση της γυναίκας που τον φιλοξενούσε στο διαμέρισμά της στα Άνω Πατήσια. Ένα ντοκουμέντο-σοκ που «δένει» το παζλ της απόλυτης παράνοιας, αποκαλύπτοντας την άγνωστη, «φιλάνθρωπη» πλευρά του δράστη που χρησίμευε ως προπέτασμα καπνού για το σκοτάδι που κάλυπτε την ψυχή του.

«Ηρεμος, καλός, δοτικός»

Στο διαμέρισμα της οδού Ανθέων, ο 89χρονος δεν θύμιζε σε τίποτα τον άνθρωπο που θα σκόρπιζε τον τρόμο. Η συγγενής του, στην κατάθεσή της, σκιαγραφεί το προφίλ ενός ανθρώπου που βίωνε την απόλυτη μοναξιά, απομονωμένος από την πρώην σύζυγό του και την οικογένειά του στην Αμερική. Για τους ανθρώπους που τον δέχτηκαν στο σπίτι τους, το πρόσωπό του ήταν διαφορετικό, καθώς όπως η ίδια καταθέτει χαρακτηριστικά: «Απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου ήταν ήρεμος, καλός και δοτικός, καθώς δεν είχε άλλους συγγενείς ως στήριγμα και μας είχε σαν οικογένειά του. Και απέναντι στους γείτονες συμπεριφερόταν κανονικά, όμως δεν είχε πολλές επαφές».

«Ηταν ένας παράξενος άνθρωπος, πίστευε ότι τού είχαν κάνει μάγια»

Όμως, αυτή η ηρεμία ήταν η «σιωπή πριν την καταιγίδα», αφού η μοναξιά είχε γίνει το λίπασμα για την παράνοια. Ένας χωρισμός που τον σημάδεψε και μια πίστη στο μεταφυσικό συνέθεταν έναν εκρηκτικό μηχανισμό, με τη συγγενή του να παραδέχεται πως: «Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο είχε χωρίσει με την πρώην σύζυγό του. Επίσης, τουλάχιστον δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν, αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, σχετικά με κάποια ένσημα για τα οποία δεν του έδιναν σύνταξη».

Τον εξόργιζαν οι υπάλληλοι -«Αυτή την φορά σας φέρνω τα φυσίγγια, αλλά την επόμενη θα φέρω την καραμπίνα»

Τον εξόργιζε βαθύτατα ο τρόπος που ένιωθε ότι τον αντιμετώπιζαν οι υπάλληλοι, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεση, «τον αποκάλεσαν "Γενίτσαρο", το οποίο μας έλεγε ότι τον πρόσβαλε». Τα σημάδια της επερχόμενης έκρηξης είχαν σημάνει συναγερμό στις Αρχές ήδη από το 2018, όταν ο 89χρονος επιχείρησε να «δικάσει» ο ίδιος τους διώκτες του. Η μάρτυρας αποκαλύπτει με ανατριχιαστική ακρίβεια τα όσα της είχε εξομολογηθεί για εκείνο το περιστατικό: «Μου είχε αναφέρει ότι γύρω στο 2018 είχε πάει στα Δικαστήρια και στον εισαγγελέα, κρατώντας μαζί του φυσίγγια, τα οποία τα άφησε στο γραφείο του και του είπε συγκεκριμένα "Εγώ ο,τι είχα να κάνω το έκανα. Είναι δικιά σας η υπόθεση από εδώ και πέρα, εσείς είστε τα Δικαστήρια και εάν δεν την λύσετε αυτή την φορά σας φέρνω τα φυσίγγια, αλλά την επόμενη θα φέρω την καραμπίνα". Έπειτα μου είπε ότι τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο για 23 μέρες και στην συνέχεια οι αστυνομικοί του πήραν τις καραμπίνες».

Το πρωινό πριν τη διπλή αιματηρή επίθεση

Το κρίσιμο πρωινό της 28ης Απριλίου, ο 89χρονος σκηνοθέτησε την έξοδό του από τον κόσμο της κανονικότητας. Η σκηνή της αναχώρησής του, όπως περιγράφεται στην ένορκη κατάθεση, θυμίζει πλάνο από ταινία νουάρ: «Από εχθές μου είχε πει ότι θα φύγει σήμερα για Χανδρινό και μου ανέφερε πάλι ότι θα σκοτώσει. Αφού ήπιαμε καφέ, περί ώρα 08:20 χτύπησε ένας ταξιτζής το θυροτηλέφωνο για να κατέβει, όμως εκείνος δεν ήταν έτοιμος και μέχρι να ετοιμαστεί πέρασε περίπου μισή ώρα. Βγήκε περί ώρα 9:15 φορώντας καμπαρντίνα από το σπίτι. Μετά από 5 λεπτά χτύπησε κουδούνι και ξανανέβηκε πάνω λέγοντας μου ότι κάτι ξέχασε. Έπειτα έφυγε πάλι και μετά από 5 λεπτά χτύπησε το κουδούνι και μου είπε να βγω στο μπαλκόνι και να του πετάξω το καφέ καπέλο του».

Πήγε να πάρει καφέ και έσκισε ένα 50άρικο!

Φεύγοντας από την οδό Ανθέων, ο 89χρονος έκανε μια τελευταία στάση στο γνώριμο στέκι του στα Άνω Πατήσια. Εκεί, οι προθέσεις του δεν ήταν κρυφές. Στην υπάλληλο από την οποία έπαιρνε καθημερινά τον καφέ του, επαναλάμβανε εμμονικά επί 10 ολόκληρα χρόνια πως μια μέρα «θα πάει με την καραμπίνα στον ΕΦΚΑ». Εκείνο το πρωί, η συμπεριφορά του ήταν ένα μακάβριο «αντίο». Αρχικά, άφησε τα καθιερωμένα χρήματα ως φιλοδώρημα, σαν να έκλεινε οριστικά τους λογαριασμούς του. Αμέσως μετά, προχώρησε στην κίνηση-σοκ: Έβγαλε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και το έσκισε μπροστά στα μάτια των υπαλλήλων λέγοντάς τους με παγερή ψυχραιμία: «Πάρτε το, εγώ δε θα το χρειαστώ πια. Εκεί που θα πάω, θα τρώω και θα πίνω δωρεάν».

Λίγη ώρα αργότερα, ο «πιστολέρο» με την καμπαρντίνα και το καφέ καπέλο θα άνοιγε πυρ. Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τελικά στην Πάτρα, το σχέδιό του ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στην απολογία του, ο τελικός του προορισμός ήταν το Στρασβούργο, θέλοντας να μεταφέρει την προσωπική του «σταυροφορία» στην καρδιά της Ευρώπης. Πλέον, οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν στο αμείλικτο ερώτημα. Πώς ένας άνθρωπος που πίστευε στα μάγια, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο και απειλούσε θεούς και δαίμονες επί μία δεκαετία, κατάφερε να οπλιστεί ξανά και να μετατρέψει την παράνοιά του σε αιματηρή πραγματικότητα;