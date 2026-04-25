Κορινθιακός: Αντιδράσεις μετά την προειδοποίηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για ισχυρό σεισμό - Για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» μιλά ο Τσελέντης

Την αντίδραση συναδέλφων του προκάλεσαν οι δηλώσεις του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου ο οποίος προειδοποίησε για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.

Για σεισμολογικό μπαρμπούτι κάνει λόγο ο Άκης Τσελέντης, ενώ ο Ευθύμης Λέκκας τόνισε πως δεν γίνεται να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμική δόνηση στον Κορινθιακό.

«Στην Ελλάδα έχει καιρό να κάνει σεισμό πάνω από 6. Στατιστικά 6-6,5 κάνει κάθε χρόνο τώρα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια που δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς με αυτά τα μεγέθη για αυτό λέμε ότι συσσωρεύεται ενέργεια για να κάνει, και θα κάνει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι τα μεγάλα μεγέθη θα εμφανιστούν και πάλι κάποια στιγμή στη χώρα», είπε την Παρασκευή ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο “Παραπολιτικά”, με αφορμή και τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη.

«Περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι το κεντρικό Ιόνιο, το τρίγωνο Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα καθώς και ο Κορινθιακός Κόλπος και μάλιστα έχω επισημάνει ότι ο τελευταίος πολύ ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό κόλπο έγινε το 1995. Προ ημερών έτυχε να ολοκληρώνω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό, και δείχνει ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, έρχεται κάποια στιγμή η οποία επαληθεύεται» συμπλήρωσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ενώ όταν ρωτήθηκε για τι χρονικά διαστήματα μιλάει, απάντησε:

«Ενός, δύο, τριών ετών είμαστε δηλαδή πολύ πιο κοντά, αυτό σημαίνει ότι το να συμβούν ισχυροί σεισμοί σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως είναι ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια μαθηματική βεβαιότητα. Υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα άρα τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ετοιμότητας, τα μέτρα ενημέρωσης και παρακολούθησης θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν».

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Για τα σενάρια που διατυπώνονται σχετικά με ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, στo Ertnews, τονίζοντας ότι πρόκειται πράγματι για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, ωστόσο δεν είναι επιστημονικά δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Κορινθιακός είναι μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δομή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία γεωλογικής εξέλιξης εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Ο γεωλογικός χρόνος δρα τελείως διαφορετικά από τον ανθρώπινο χρόνο»,σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλοϊκά σε κύκλους δεκαετιών. Όπως είπε, ένα ισχυρό γεγονός μπορεί να εκδηλωθεί σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικής πρόγνωσης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς, αναφέροντας ιστορικά γεγονότα όπως ο σεισμός του Αιγίου και οι σεισμοί στις Αλκυονίδες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως άλλο πράγμα είναι η επιστημονική παρακολούθηση και άλλο η βεβαιότητα για τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το βασικό ζητούμενο δεν είναι οι προβλέψεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά η διαρκής προετοιμασία της χώρας, με έμφαση στην ανθεκτικότητα κτιρίων και υποδομών, στην εκπαίδευση των πολιτών και στα σύγχρονα επιχειρησιακά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.