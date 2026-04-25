Ζάκυνθος: Κλείνει για δέκα μέρες η παιδιατρική του Νοσοκομείου

Σε μια δραστική απόφαση προχώρησε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αναστέλλοντας τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής για το επόμενο δεκαήμερο όσον αφορά τις νοσηλείες.
Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς η μοναδική διαθέσιμη παιδίατρος έλαβε αναρρωτική άδεια. Παρά τα σοβαρά προβλήματα, η Μαιευτική Κλινική θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της, αν και με αυξημένες δυσκολίες, λόγω της απουσίας παιδιάτρου.
Υπενθυμίζεται ότι η στελέχωση της κλινικής βρισκόταν ήδη σε οριακό σημείο. Η δεύτερη παιδίατρος του νοσοκομείου έχει τεθεί σε καθεστώς ΕΔΕ (Ένορκη Διοικητική Εξέταση) και απέχει από τα καθήκοντά της, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, όταν ένα βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πάτρας.
