Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Για τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό που καταγράφηκε νότια της Κρήτης, αλλά και για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στη δόνηση των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή της Κρήτης, εκτίμησε ότι η σεισμική δραστηριότητα δείχνει να εκτονώνεται και ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότατα για τον κύριο σεισμό.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο στο περιορισμένο εύρος των επιπτώσεων έπαιξε το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θάλασσα, ενώ και η κατεύθυνση του ρήγματος οδήγησε την εκτόνωση της ενέργειας μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σχετικά με τον Κορινθιακό Κόλπο, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ζώνη με έντονη σεισμική δραστηριότητα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος να προβλεφθεί με ακρίβεια ο χρόνος εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.