Βουλή: Διαξιφισμοί στη Βουλή με φόντο εκλογές, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Κράτος δικαίου, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές συνέθεσαν ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που διεξήχθη με πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους για θεσμούς, διαφάνεια και πολιτική ευθύνη, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «ανασύρει αφορμές διχασμού» σε μια περίοδο που, όπως είπε, η χώρα χρειάζεται «σιγουριά και προοπτική», απορρίπτοντας «παλιές και έωλες κατηγορίες», ενώ δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Αντίθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «πραγματικότητα που διαβρώνει τους θεσμούς εκ των έσω», κάνοντας λόγο για «νέο αυταρχισμό» και ζητώντας εκλογές «για να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων», ενώ η κυβέρνηση απάντησε ότι πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα και όχι για «γαλάζιο σκάνδαλο». Παράλληλα, οι υποκλοπές επανήλθαν δυναμικά, με τον κ. Ανδρουλάκη να θέτει ευθέως το ερώτημα «ποιος κρύβεται πίσω από το παρακράτος» και τον πρωθυπουργό να διαμηνύει ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ».

Κυρ. Μητσοτάκης: Μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου –χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο».

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά «παλιές και έωλες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλέστηκε την έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακόμη επικαλέστηκε τις τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας κι έκανε αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία απαντά ευθέως και στα ζητήματα που συζητούνται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στον τόπο μας υλοποιείται επιτέλους μία ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ενισχύει τη λογοδοσία στο Δημόσιο διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια. Ενώ η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει και τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Αρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα τα στοιχεία. Παρακαλώ διαβάστε τα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.



Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου όντας μία σύνθετη έννοια δεν μπορεί στην πρώτη ευκαιρία να γίνεται εύκολη ταμπέλα σε μεμονωμένα περιστατικά και σύνθημα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα.

«Κράτος Δικαίου σημαίνει πρώτα απ’ όλα Δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται και για πρώτη φορά από τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κι έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα επανέλθω στη συνέχεια όταν θα αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν γίνει βήματα, όμως, σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κράτος δικαίου σημαίνει να μην περιμένει ο πολίτης χρόνια και χρόνια προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του στα δικαστήρια. Και σήμερα, αντί για 4,5 χρόνια, ο προσδιορισμός μιας υπόθεσης στο Πρωτοδικείο της Αθήνας γίνεται τώρα σε 7 μήνες. Οι διαθήκες δημοσιεύονται σε μία εβδομάδα ενώ χρειαζόντουσαν 450 μέρες. Και, βέβαια, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί τελικά υπέρ του πολίτη. Ναι, ένα δίκαιο κράτος είναι ένα ψηφιακό κράτος. Ενα δίκαιο κράτος είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει τον πολίτη απρόσωπα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ναι, είναι κράτος δικαίου, κύριε Ανδρουλάκη, να απονέμονται οι συντάξεις σε λίγους μήνες και όχι σε πολλά χρόνια και να μην απαιτείται καμία ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου κάποιος πολίτης να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα. Είναι κράτος δικαίου το να γίνονται οι μεταγραφές στα πανεπιστήμια με τρόπο διάφανο και αντικειμενικό, χωρίς πάλι να χρειάζεται κάποια παρέμβαση κάποιου ο οποίος θα θέλει να εξυπηρετήσει κάποιο φίλο του ή κάποιο ψηφοφόρο του. Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως ας μην κοροϊδευόμαστε, -όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά- αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Ολα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος, το οποίο, όπως είπα, αντιμετωπίζει τους πολίτες φιλικά, αλλά και απρόσωπα, ως προς το να μην γνωρίζει το κράτος κατά ανάγκη ποιος είναι ο πολίτης, τι ψηφίζει και να εξυπηρετεί κάποιον εις βάρος κάποιου άλλου. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε και τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες για το φαινόμενο του ρουσφετιού λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019. Ας γελάσω», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Και βέβαια κράτος δικαίου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων είναι και η πολύ σημαντική τελευταία μας προσπάθεια κατά του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων με την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύει από 1η Ιανουαρίου του 2027 την πρόσβαση όλων των παιδιών κάτω από 15 σε συγκεκριμένες πλατφόρμες οι οποίες προωθούν τον ψηφιακό εθισμό. Και μου επιτρέπετε από εδώ μια παρένθεση. Η ανακοίνωση αυτή δεν σχολιάστηκε από τους περισσότερους, σαν να μην έγινε». Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός, «Πιστεύτε πραγματικά ότι στα τραπέζια το Πάσχα συζητούσε ο κόσμος για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα; Ο κόσμος συζητούσε για το γεγονός ότι οι γονείς είναι απελπισμένοι από το γεγονός ότι τα παιδιά τους είναι κολλημένα στα κινητά τηλέφωνα και περιμένουν από την κυβέρνηση και από την Ευρώπη να κάνει κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση». Μάλιστα επεσήμανε πως η αντιπολίτευση δεν βρήκε μια λέξη να πει για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα.

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι όσοι επικαλούνται με ευκολία το κράτος δικαίου θα πρέπει ακόμη να αθροίσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, την επιστολική ψήφο, την ψήφο των αποδήμων, νέες πρακτικές, ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει κάθε μήνα με στοχοθεσία, με λογοδοσία με προγραμματισμό ετήσιο για τις δράσεις της κυβέρνησης, με μία εθνική αντιπροσωπεία η οποία παρά την ένταση και τις μεγάλες δυσκολίες και τη σύνθεσή της, εργάζεται παραγωγικά, 650 νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί από αυτήν την κυβερνητική πλειοψηφία, μόλις τα 10 κατατέθηκαν ως επείγοντα, κι αυτά στη διάρκεια της πανδημίας. «Οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής έχουν εκλείψει», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ότι μπήκε μία τάξη στον χρόνο των ομιλητών στη Βουλή και αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική μεταρρύθμιση με τη διευκόλυνση της άρσης ασυλίας βουλευτών οι οποίοι πια οδηγούνται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στον φυσικό τους δικαστή. «Πολλοί τα έλεγαν, αλλά εμείς το κάναμε», είπε. Θελησε στο σημείο αυτό να υπογραμμίσει: «Να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή. Σ’ αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το τεκμήριο της αθωότητας. Απεναντίας για τον βουλευτή είναι ο πιο γρήγορος δρόμος προς τη δικαίωση».

«Κράτος δικαίου σημαίνει πολλά περισσότερα από δύο λέξεις, όχι μόνο τα όσα προανέφερα αλλά και όσα οικοδομούν συνολικά μια σύγχρονη δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Οι βουλευτές μας με θάρρος όλοι ζήτησαν την άρση ασυλίας τους»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είπε ότι είναι ένας θεσμός εξαιρετικά ενεργός που ελέγχει υποθέσεις σε πολλές χώρες και είναι λάθος και ψέμα να λέγεται ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στους ελέγχους. «Ο θεσμός αυτός θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2020, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή προφανώς δεν μπορούσε να ερευνήσει υποθέσεις που αφορούσαν άλλες περιόδους διακυβέρνησης. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό. Το ξέρουμε καλά όλοι μας και κυρίως όλοι μας όσοι εκλεγόμαστε με σταυρό. Αλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτη που έρχεται στο πολιτικό του γραφείο και τελείως άλλο μία αποδεδειγμένη παρανομία, και πολύ περισσότερο όταν εδώ δεν έχουμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση με πολιτικό χρήμα. Οι βουλευτές μας με θάρρος όλοι ζήτησαν την άρση ασυλίας τους και χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία τους, για να αποδείξουν την αθωότητά τους», τόνισε. Ζήτησε επίσης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων, να αποφανθεί ποιους και με τι κατηγορίες θα στείλει τελικά στο ακροατήριο, να αποφασίσει αν πρόκειται να αρχειοθετήσει κάποιες υποθέσεις και να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της.

Διά του υπουργού Δικαιοσύνης θα αναληφθεί μάλιστα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται. Διάταξη που υπήρχε στον Ποινικό Κώδικα και όπως είπε ο πρωθυπουργός, την κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, για την κορωνίδα, όπως είπε, των ισχυρισμών του κ. Ανδρουλάκη, την υπόθεση της ΕΥΠ, επισημαίνονται ότι έχει συζητηθεί ξανά και έχει κριθεί σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Επανέλαβε ότι όταν είχε ανακύψει το θέμα, ανελήφθη η πολιτική ευθύνη, απομακρύνθηκαν πρόσωπα και κενά στη δράση της ΕΥΠ, καλύφθηκαν νομοθετικά με δικλείδες ασφαλείας που θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά. «Αλήθεια δεύτερη είναι ότι επιχειρείτε συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια μια σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις που κάνουν όλες οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και την ενδεχόμενη χρήση λογισμικών που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρόσφατη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης του Αρείου Πάγου που επέστρεψε την υπόθεση στην πρωτόδικη Δικαιοσύνη και σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία κατηγορεί τέσσερα πρόσωπα. Μου κάνει όμως εντύπωση κ. Ανδρουλάκη, ο Αρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός όταν αποφαίνεται για τα θέματα των υποκλοπών; Ετσι αντιλαμβάνεστε εσείς τη Δικαιοσύνη;», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Διεμήνυσε, μάλιστα, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ. Οχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας ούτε γιατί μέρα νύχτα συνέδραμε και συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής όσο κυρίως γιατί ειδικά σήμερα η δράση της υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία, στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες μπορεί να έχουν πολλές επιτυχίες οι οποίες πρέπει να μένουν κρυφές διότι αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους. Η προσφορά τους και η δράση τους είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείτε από ανεύθυνες συζητήσεις που μετατρέπονται και σε εμπόδιο για συνεργασία με άλλες συμμαχικές υπηρεσίες και ενίοτε σε ένα αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός συνόρων. Αυτό δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί».

Ν. Ανδρουλάκης: Εγκληματική οργάνωση να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε για πρώτη φορά στα χρονικά

«Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την σοβαρή περιπέτεια υγείας του κ. Μυλωνάκη και να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στον ίδιο, στην οικογένειά του και στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη σημερινή συζήτηση με αντικείμενο το κράτος δικαίουστη χώρα μας, στοχεύει να καταδείξει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.Μιας κυβέρνησης που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό ότι θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με όσα οδήγησαν την Ελλάδα στα όρια της χρεοκοπίας και έκανε ακριβώς το αντίθετο», σημειωσε.

Στη συνέχεια τόνισε: Το 2019 είχατε ένα αφήγημα, που στηρίχθηκε σε τρεις μεγάλες υποσχέσεις.

Υποσχεθήκατε «λιγότερο κράτος, αλλά πιο αποτελεσματικό». Και τι κάνατε;

Ενα κράτος συγκεντρωτικό! Ένα προσωποπαγές καθεστώς, ένα διευθυντήριο, που το βαφτίσατε «επιτελικό κράτος». Γι’ αυτό, όλα τα σκάνδαλα οδηγούν σε εσάς καιφέρουν την υπογραφή σας. Γιατί αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης ξεκινά από εσάς και τελειώνει σε εσάς.

Με τον νόμο περί «επιτελικού κράτους», από τις πρώτεςώρες σας στο Μαξίμου, πήρατε υπό τον προσωπικό σας έλεγχο την ΕΥΠ. Παράλληλα, άμεσα, διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού, για να κάνει κουμάντο κατ’ εντολήν σας στηνΕΥΠ.

Και μετά διορίσατε διοικητή της τον κ. Κοντολέοντα. Τον θυμάστε τον εκλεκτό σας;

Μάλιστα φέρατε και τροπολογία, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση με απολυτήριο Λυκείου.Ούτε καν πτυχίο από το κολλέγιο του SoutheasternEurope, δεν είχε ο συγκεκριμένος κύριος!Αυτή είναι η αριστεία σας! Λογικό, λοιπόν, να εκνευρίζεται ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης βλέποντας τα χειρότερα.

Υψώσατε τη ρομφαία της «αξιοκρατίας αντί του κομματισμού». Και τι κάνατε;

Σπάσατε κάθε ρεκόρ σε μετακλητούςυπαλλήλους και αναθέσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες «ημετέρων».Έχετε δώσει 1,2 δισ. για τέτοιες υπηρεσίες μόνο για το 2024 και το 2025.Ενώ το ποσοστό των συμβάσεων με απευθείας ανάθεσηξεπερνά το 40% και για τις δύο αυτές χρονιές.Ακόμη και το θέμα της αριστείας που εσείς, προσωπικά, προβάλατε ως πλεονέκτημά σας, πλέον ηχεί ως ένα σύντομο ανέκδοτο στα αυτιά του ελληνικού λαού.

Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους,καλύπτετε τώρατο προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη,που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνότανπαρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαούως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε πτυχίο ΑΕΙ!

Πείτε μας,λοιπόν,τώρα με ένα ναι ή ένα όχι: Ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη; Ναι ή όχι; Να μας απαντήσετε.

Γιατί ο ίδιος πριν λίγο με την ανάρτηση που έκανε, έχει κάνει ομολογία ενοχής. Άρα, πήγαν στον …κουβά ο κ. Μαρινάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τον υπερασπίζονται εδώ και 10 ημέρες».

Κορωνίδα της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε: «Κορωνίδα βέβαια της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύοντας ότι είστε αμετανόητοι. Κάνατε την Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Οι δήθεν ευρωπαϊστές μετατρέπονται σε αντιευρωπαϊστές όταν θίγεται η καρέκλα τους, οργανώνοντας επιθέσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εγκληματική οργάνωση να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε για πρώτη φορά στα χρονικά. Γι’ αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 στα 13 στελέχη της ΝΔ οι κατηγορούμενοι στη νέα δικογραφία – και έπεται συνέχεια.

Δεν ακούσατε για τα «χεράτα», για τα «φορετά», για τους ελέγχους που δεν πρέπει να γίνουν στα δικά σας παιδιά, για τη φεράρι της τομεάρχη σας; Αλλά έχετε μεγάλη επιτυχία στις επιλογές τομεαρχών.

Στο βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες» εξηγείται κάτι βαθιά ανησυχητικό: ότι οι σύγχρονες δημοκρατίες δεν καταρρέουν πια με πραξικοπήματα. Διαβρώνονται αργά και σταθερά από μέσα. Οταν τα θεσμικά αντίβαρα δεν αντιμετωπίζονται ως εγγύηση της δημοκρατίας, αλλά ως «εμπόδιο» που πρέπει να παρακαμφθεί. Όταν η Δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές δεν λειτουργούν ως πυλώνες ελέγχου, αλλά στοχοποιούνται. Όπως κάνετε εσείς. Οταν τα μέσα ενημέρωσης δεν ελέγχουν την εξουσία, αλλά εκφοβίζονται και εκβιάζονται. Και όταν οι πολιτικοί αντίπαλοι βαφτίζονται «εσωτερικοί εχθροί» που απειλούν την αγαπημένη σας λέξη:«σταθερότητα».

Αυτό δεν είναι θεωρία ενός βιβλίου. Είναι η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα. Αυτός είναι ο νέος αυταρχισμός που δεν καταλύει τη δημοκρατία απότομα, αλλά τη διαβρώνει αθόρυβα, αποδυναμώνοντας τους θεσμούς εκ των έσω.Είναι φιλοσοφικές ανησυχίες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας; Παραδείγματα που δίνουν εικόνα σε αυτές:

Ο κ. Μητσοτάκης ευτέλισε το Κοινοβούλιο, όταν φέτος το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο, γιατί δεν σας εμπιστεύεται και σας έστειλε νωρίς για ύπνο για να σας ελέγξει μη τυχόν επιτραπεί στη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τους Βορίδη και Αυγενάκη. Σας έβαλε να ξεπλύνετε και να μην επιτρέψει να ελέγξει η Δικαιοσύνη τον κ. Καραμανλή, για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και την 717. Αυτά είναι τα παραδείγματα.

Βγήκαν τα ακροδεξιά εξαπτέρυγα, -οι πρώην συνεργάτες του κ. Καρατζαφέρη-, να τα βάλουν σήμερα και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Αυτός που σας αποκαλούσε πριν από μερικά χρόνια “κόμμα κλεφτών και απατεώνων” και τον τιμήσατε για τα καλά του λόγια κάνοντας τονΑντιπρόεδρό σας, ο κ. Γεωργιάδης, επιτέθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και άνοιξε παράθυρο για την κατάργησή της. Συμφωνείτε, κ. Μητσοτάκη; Συμφωνείτε με την άποψη του κ. Γεωργιάδη; Να μας το πείτε! Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το “Ορμπαν των Βαλκανίων” δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, είναι η πραγματικότητα. Είστε επικίνδυνοι!

Ο κύριος λοιπόν αυτός, χθες, επανέφερε τα “ψεκασμένα” αφηγήματα του 2022. Είπε στη χθεσινή τηλεοπτική του παρουσία: “Μα του είπαμε να πάει στον Γεραπετρίτη να ενημερωθεί και αυτός δεν πήγε”. Είναι πολιτικός απατεώνας ο κ. Γεωργιάδης! Ιδού η δήλωση Γεραπετρίτηαπό το καλοκαίρι του 2022. Τόνισε: “Κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ”. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Πώς λοιπόν θα με ενημέρωνε, κύριε Γεωργιάδη, κάποιος που δεν ήξερε τους λόγους παρακολούθησης; Πού είναι ο κ.Γεραπετρίτης; Κρύβεται; Να πει, είναι αληθής η δήλωσή του; Ναι ή όχι;»

Επίσης, απηύθυνε ένα ερώτημα: “Τι είχε επιτέλους στο τηλέφωνό του και έκανε τόση φασαρία;”. Να απαντήσω και σε αυτό: Μα το δικό μου τηλέφωνο δεν έχει παγιδευτεί! Απόπειρα έγινε. Δεν πήραν κάτι από το δικό μου τηλέφωνο. Αλλά εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη. Πήγα!Από εσάς που πήραν, γιατί δεν πάτε; Τι πήραν από τα δικά σας τηλέφωνα; Από εσάς λοιπόν, που δεν είναι απόπειρες, αλλά παγιδευτήκατε, γιατί δεν πάτε στη Δικαιοσύνη; Τι πήραν από τα δικά σας τηλέφωνα;

(…) Παρακολουθήσατε τις Ενοπλες Δυνάμεις, πολιτικούς αντιπάλους, δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους. Αλλά ο Πρωθυπουργός θέλει να το παίζει εγγυητής της εθνικής ασφάλειας.

Γιατί δεν είναι δίπλα σας ο κ. Χατζηδάκης σήμερα; Ο κ. Χατζηδάκης, το δεξί σας χέρι, ο οποίος παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ 8 μήνες. Η οικογένειά του και ο ίδιος έγιναν 6 φορές στόχοι του predator.Δεν σας ενδιαφέρει; Ο στενότερός σας συνεργάτης είναι. Κάντε κάτι να μάθετε την αλήθεια, ποιος κρύβετε πίσω από την παγίδευσή του.

Γιατί δεν βγαίνετε ευθαρσώς να διαψεύσετε τον απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ που δηλώνει ότι αυτός συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές; Πείτε «λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη». Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κ. Ντίλιαν και να του πείτε «όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταις και εσύ θα καταδικαστείς». Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Απλά πράγματα.

Επίσης, γιατί επιτρέψατε την εξαγωγή του predator από την Ελλάδα; Δηλαδή κάτι που φτιάχνουν οι Ισραηλινοί, που απαγορεύεται το Ισραήλ να το πουλήσει από το Ισραήλ σε αφρικανικά κράτη, δήλωσε πρόθυμος ο κ. Μητσοτάκης να το πουλάει η Ελλάδα στην Αφρική. Γιατί; Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτή τη νοσηρή υπόθεση.

Και κάποια ερωτήματα για τον κουμπάρο σας τον κ. Λαβράνο. Κουμπάρο του κ. Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κ. Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κ. Λαβράνος, την ώρα που το predator αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη! Εχετε να πείτε κάτι για αυτό; Το αυτοκίνητο της εταιρείας του μπαινό-βγαινε με ειδική άδεια σε απόρρητες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ σύμφωνα με τη δικογραφία. Εχετε να πείτε κάτι για αυτά;

Αλλά και εσείς, όλοι οι υπόλοιποι, που ήσασταν στόχοι, θα κάνετε κάτι τιμώντας τον όρκο σας; Ορκιστήκατε να υπηρετείτε τον λαό, την πατρίδα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα κάνετε κάτι;

(…) Λέτε ότι παγιδευμένοι ήταν 5 στους 79. Είναι 5 στους 8, διότι οι υπόλοιποι από εσάς δεν δεχθήκατε επισήμως να ελεγχθούν τα κινητά σας. Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί; Με τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία; Ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Ελληνας Ορμπαν; Εσείς θα επιλέξετε. Διότι Έλληνα Νίξον σας λέει ο κ. Ντίλιαν. Εσείς θα επιλέξετε. Αλλά ό,τι κι αν επιλέξετε, το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Η έξοδος από την εξουσία, γιατί κανένας λαός δεν δέχεται αυτές τις παρακρατικές πρακτικές.

(…) Πλέον μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Γιατί ο μόνος εγγυητής της πραγματικής σταθερότητας είναι η ήττα σας και η πολιτική αλλαγή».

Κυρ. Μητσοτάκης: Στον ύπνο σας θέλετε να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση το τι θα κάνετε μετά τις εκλογές

Στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι δεν είπε ούτε μια λέξη για τον κ. Μυλωνάκη, ενώ συνέχισε σε υψηλούς τόνους, παραπέμποντας στις δηλώσεις του προέδρου Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Αναφερόμενος στο θέμα των Τεμπών, είπε ότι κατέρρευσε η θεωρία της συγκάλυψης, μαζί με τα «χαμένα βαγόνια» και προσέθεσε ότι «δεν υπάρχετε έξω από το πλαίσιο της δίκης των Τεμπών κ. Κωνσταντοπούλου. Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις».

Απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη και στην πρωτολογία του, είπε ότι παρουσίασε μια δυστοπική εικόνα και τον ρώτησε γιατί όλα αυτά που λέει δεν βρίσκονται σε καμία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αναρωτήθηκε: «Ποιον πρέπει να πιστέψουμε;».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος και σε ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά όπως είπε «αγωνιζόμαστε σκληρά να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις της Ε.Ε.». Είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι κάνει το ίδιο λάθος με τον κ. Τσίπρα, εξηγώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίαζε μια Ελλάδα που οι πολίτες δεν έβλεπαν. Με αφορμή την έκθεση του ΚΕΦΙΜ αναφορικά με την κατάσταση της νομοθεσίας στη χώρα μας, που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι συνεργάτες του δεν διάβασαν την έκθεση, η οποία αναφέρει ότι το 2024 ήταν το έτος καλύτερης νομοθετικής εργασίας. «Διαβάστε καλύτερα τι καταθέτετε. Σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι είναι ένα πρόβλημα αδιαφάνειας ως προς τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ισχυρίζεται ότι είναι «γαλάζιο σκάνδαλο». Τόνισε ότι τα πρόστιμα από την Ε.Ε. ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, για προβλήματα στις επιδοτήσεις από τη δεκαετία του ‘80. «Δεν κυβερνήσατε εσείς;» αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και παρέπεμψε σε δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με μια συνέλευση αγροτοσυνδικαλιστών στην Κρήτη στην οποία παρέστη, και όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχαν μόνο μέλη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος είπε πως «θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεφτών. Δηλώσατε τετραπλάσια παραγωγή απ’ ότι έχετε. Σας καλώ να δηλώσουμε διπλάσια, γιατί έχει όριο και η απάτη».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά άρση ασυλίας για να διερευνήσει πιθανές ευθύνες και το υλικό για να χτίσει την υπόθεσή της είναι με νόμιμες επισυνδέσεις. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν καταδικάστηκε ακόμη μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη και τόνισε ότι «έχει όρια η υποκρισία. Ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι στη φυλακή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συνέχισε, λέγοντας ότι εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με βασικό πυρήνα 25 άρθρων προς αναθεώρηση, ευχαρίστησε τους βουλευτές της ΝΔ που, όπως είπε, περισσότεροι από 50 κατέθεσαν προτάσεις, και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για το άρθρο 16, για τα άρθρα 51 και 54 για τον εκλογικό νόμο. Οπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση, ποιος εκλογικός νόμος εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας, εάν θέλουμε το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή ή ένα εκλογικό σύστημα μεικτό και υπογράμμισε ότι οι εκλογές του 2031 πρέπει να βρούν τη χώρα με ένα σύγχρονο εκλογικό νόμο. Πρέπει, όπως είπε, να δούμε ακόμη το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, καθώς και το άρθρο 103 για την μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι το αίτημα για πρόωρες εκλογές το είπε σφιγμένος, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτό. Είπε ότι στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν οι εκλογές, αλλά «όταν μιλάτε για πρωτιές, ο στόχος σας είναι άλλος. Στον ύπνο σας θέλετε να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση το τι θα κάνετε μετά τις εκλογές» είπε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας ότι το άγχος του είναι «ποιος θα είναι δεύτερος. Εσείς ή ο κ. Τσίπρας που λένε ότι θα κάνει κόμμα;».



Ανδρουλάκης: Τα μόνα απατηλά όνειρα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο, είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές

«Τα μόνα απατηλά όνειρα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του, απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε εκλογές «για να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό», σχολιάζοντας προς τον πρωθυπουργό ότι «αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει, μήπως τις κάνετε ακόμα γρηγορότερα».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης από αυτό το βήμα «μιλούσε ως θαμώνας καφενείου, ως ψυχολόγος, ως τρολ του διαδικτύου, αλλά πάντως όχι ως πρωθυπουργός με το κύρος και τη σοβαρότητα που πρέπει να έχει ο πρωθυπουργός της χώρας». Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολλά σχόλια για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «αλλά ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε μία ώρα που μιλάτε;». «Ενας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως Νίξον τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε;», είπε.

Ρώτησε τον πρωθυπουργό αν θα κάνει κάποιο σχόλιο για τη σημερινή ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που «σας εγκαλεί ευθέως ότι τέτοιες απειλές που εκστόμιζαν στελέχη σας κατά της ελληνικής δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και σας καλούν να απέχετε από ενέργειες που υπονομεύουν τους δικαστικούς λειτουργούς». Εθεσε το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός σέβεται τη δικαιοσύνη, σχολιάζοντας ότι «ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ» που ορίζει, όπως είπε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ενημερωθεί εγγράφως από την ΕΥΠ.

«Θα καταργήσετε με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Πείτε το, το λένε τα στελέχη σας, το υιοθετείτε κ. Μητσοτάκη;», συνέχισε. «Σε ποιες άλλες κανονικές ευρωπαϊκές χώρες ακούγονται αυτά τα πράγματα; Αλλά έχετε επιλέξει στρατηγικά να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη και τον ακροδεξιό τραμπισμό», υποστήριξε.

«Μιλάτε για ρουσφέτι. Ερχεται ο πρωθυπουργός και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση και μάλιστα την αντιπολίτευση του ‘70 και του ‘80 και κατηγορεί εμένα για ρουσφέτι ο κ. Μητσοτάκης και χρησιμοποιεί και τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή και δεν μπορεί να του απαντήσει. Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι, που αν βάλεις τους διορισμούς που έχουν κάνει στη σειρά θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Επειδή είχατε το θράσος να χρησιμοποιήσετε τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου, διαβάζω: “κάναμε ρουσφέτια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έκαναν όλοι ρουσφέτια, υπήρχε μια εποχή, το 1951, που εγώ έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και φυσικά διόριζα, διόριζα όσους ήθελα…”. Αυτά δεν τα ‘χει πει εμένα ούτε ο προπάππους μου ούτε ο πατέρας μου. O δικός σας πατέρας και πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα έχει πει στην αυτοβιογραφία του». «Αυτά συνεχίζετε και σήμερα, γι’ αυτό είστε αμετανόητοι. Ό,τι κάνατε το 1951 με το ρουσφέτι κάνετε και το 2026 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. «Μιλήσατε για κουμπάρους», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη. «Ακούσατε σε κάποια δικογραφία να λέει κάποιος ότι “επειδή είμαι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, φίλος του, μην με ελέγξετε ή βοηθήστε με να πάρω παράνομες επιδοτήσεις;”. Με τη δική μου πλάτη δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό, με τη δική σας πλάτη τον έχουν κατακλέψει κ. Μητσοτάκη», τόνισε.

Ως προς την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι «εσείς επιτίθεστε στη Δικαιοσύνη, εγώ σχολιάζω την δικαιοσύνη» και έθεσε το ερώτημα: «Τι έχουν να πουν σήμερα μετά την απόφαση σταθμό του μονομελούς πλημμελειοδικείου ο κ. Ζήσης και η κ. Αδειλίνη, που είχαν καταλήξει αναντίλεκτα ότι δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το predator;» . «Σήμερα η υπόθεση επιστρέφει για να ερευνηθούν εκ νέου όσα εκείνοι αρχειοθέτησαν άρον-άρον», είπε, σχολιάζοντας περαιτέρω ότι «παραδόξως αντί η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών να κινηθεί τάχιστα προς άσκηση διώξεων ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραγραφή, μετά από καθυστέρηση σχεδόν τριών εβδομάδων, προ ολίγων ημερών την δικογραφία αυτοβούλως την έστειλαν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και όσο οι δικογραφίες θα κάνουν βόλτες μεταξύ Ευελπίδων και λεωφόρου Αλεξάνδρας, κάθε μέρα που περνά θα παραγράφονται αξιόποινες πράξεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι περιμένει από την ελληνική δικαιοσύνη «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πράξει και κάτι άλλο». «Δεν διανοούμαι», συμπλήρωσε σε αυτό το πλαίσιο, «ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα διαβεί το κατώφλι των εισαγγελικών αρχών της χώρας άμεσα για να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, ότι προμήθευσε το predator στην ελληνική κυβέρνηση και στις κρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου». «Εδώ λοιπόν να δούμε, θα τον καλέσει η ελληνική δικαιοσύνη; Για να μάθει ο λαός την αλήθεια και ποιος είναι πίσω από το παρακράτος. Αυτός; Εσείς; Ή και οι δύο μαζί, όπως πιστεύουμε εμείς και οι περισσότεροι στη χώρα μας;», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι έκαναν διάτρητη την ΕΥΠ. «Εσείς την κάνατε παραμάγαζο του Λαβράνου και του Ντίλιαν». Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε «σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν στόχος ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας, που είχε διαχειριστεί κρίσιμες εθνικές υποθέσεις, και δεν θα άνοιγε μύτη; Σε ποια χώρα -μια χώρα που είναι στα σύνορα της Ευρώπης με πολλαπλές απειλές-, θα είχε παγιδευτεί ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός αστυνομίας, εισαγγελείς και δεν θα άνοιγε μύτη;». «Η άρση των απόρρητων των επικοινωνιών του κ. Χατζηδάκη γίνεται με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι; Θέλουμε να μάθουμε τώρα, είναι ο στενότερος συνεργάτης σας», είπε προς τον πρωθυπουργό.

Καταλόγισε επίσης στον πρωθυπουργό ότι δεν απάντησε για τον Μακάριο Λαζαρίδη: «Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι. Πριν από λίγες ώρες παραδέχτηκε ότι παρανόμησε, δηλαδή θα μείνει στο υπουργικό συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος κ. Μητσοτάκη; Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; Εκτός αν το κρατάτε για την ομορφιά του…».

Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός «διαφήμισε» στις Βρυξέλλες ότι θα κόψει τον γόρδιο δεσμό της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο δίνοντας λόγο στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά «τους κοροϊδέψατε».

Τέλος, ως προς το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει δημόσια τις προτάσεις του, όπως μεταξύ άλλων για την αναθεώρηση του άρθρου 86 και τη συνταγματική κατοχύρωση της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Όμως, σημείωσε καταληκτικά: «Στην πολιτική για να σε εμπιστευτούν πρέπει να έχεις αξιοπιστία και πολιτικό ήθος και πάνω απ’ όλα σεβασμό στο λαό. Τίποτα από αυτά δεν έχετε. Γι’ αυτό εκλογές να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό. Και αν δε σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει μήπως τις κάνετε ακόμα γρηγορότερα».

Κυρ. Μητοτάκης: Είναι πιο πιθανό να είμαστε αυτοδύναμοι εμείς παρά εσείς πρώτος

Στην τριτολογία του, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τον Ορμπαν, υπαινισσόμενος ταύτιση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, παρουσιάζοντας επιστολή του με την οποία ζητά την αποπομπή του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οπως είπε, είχε διαγνώσει την πορεία του έναντι της Ε.Ε. και προς τούτο ζήτησε την αποπομπή του.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη είπε ότι η αντιπολίτευση έκανε επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου ο οποίος θα αποφανθεί τελικά για τις υποκλοπές. Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από το θεσμό, και είπε ότι όπως στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δικαιούται να ζητήσει να μην κρατά ομήρους 11 βουλευτές. Είπε επίσης ότι θα ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό να νομοθετήσει ώστε οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων να έχουν προτεραιότητα και αναρωτήθηκε αν η αντιπολίτευση θα ζητήσει συγγνώμη εάν αθωωθούν οι 11 βουλευτές της ΝΔ.

Αναφερόμενος στις υποκλοπές και τις σχετικές δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν που επικαλέστηκε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, ειδικά από έναν καταδικασμένο, ούτε από συμφέροντα, και λογοδοτούμε μόνο στο λαό. «Μπορείτε να ονειρεύεστε ότι θα είστε πρώτος στις εκλογές, αλλά είναι πιο πιθανό να είμαστε αυτοδύναμοι εμείς παρά εσείς πρώτος» είπε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να απαντήσει εάν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να πάρει πάνω από 180 ψήφους και να αλλάξει από την επόμενη κυβέρνηση με απλή πλειοψηφία. «Αλλά αφού θα κερδίσετε τις επόμενες εκλογές, τι φοβάστε; Πάμε να ψηφίσουμε τα άρθρα με 180 βουλευτές;» αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, έκλεισε την τριτολογία του κάνοντας επίθεση στην κ. Κωνσταντοπούλου στην οποία καταλόγισε τοξικότητα, λέγοντας ότι ήταν η μόνη πολιτικός που υιοθέτησε τα όσα γράφτηκαν για την κόρη του, σχετικά με την επιστροφή της από το Ντουμπάι.

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης ευθύνεται για τη διαφθορά στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως είναι «το βαθύ κράτος». «Ο πρωθυπουργός τόλμησε να πει ότι υπάρχει θεωρία συγκάλυψης για τα Τέμπη. Δηλαδή το μπάζωμα, η μεταφορά υλικού χωρίς συμβάσεις δεν ήταν αλλοίωση; Δεν δώσατε εντολή στον κ. Τριαντόπουλο να αποκαταστήσει τον χώρο για να μπουν, δήθεν, τα φορτηγά;»

Για τις υποκλοπές, ο κ. Φάμελλος αναρωτήθηκε για τις διαρροές για νομοθετική ρύθμιση, «ότι θα πέσει στα μαλακά ο Ταλ Ντίλιαν». «Υπάρχει παζάρεμα με τον κ. Ντίλιαν για την εξέλιξη της έφεσης;», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Γιατί οι υπουργοί δεν έκαναν τίποτα για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα; Ο κ. Δένδιας ήταν στη λίστα παρακολουθήσεων, δεν διαχειριζόταν ευαίσθητες πληροφορίες; Γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα για την ηγεσία του Στρατού; Ποια είναι η ευθύνη; Υπάρχει ταύτιση στόχων ΕΥΠ και Predator», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για συγκάλυψη του σκανδάλου. «Ολα αυτά έγιναν με τη δική σας ευθύνη. Θα έλεγα με τον δικό σας συντονισμό».

«Κύριε Μητσοτάκη είστε επικίνδυνος για τη Δημοκρατία. Απειλή για τη λειτουργία των θεσμών. Πρέπει να παραιτηθείτε. Εσείς είστε το βαθύ κράτος που σήμερα βαρύνει όλη τη χώρα», κατέληξε ο κ. Φάμελλος λέγοντας πως θα πρέπει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διερωτήθηκε αν «είναι κράτος δικαίου το κράτος που υποθάλπει τον υπαίτιο υπουργό του εγκλήματος των Τεμπών, τους υπαίτιους υπουργούς της εγκληματικής οργάνωσης Βορίδη – Αυγενάκη… Είναι κράτος δικαίου αυτό στο οποίο οργανώνονται κάθε φορά “μαϊμού” ανακριτικές επιτροπές για δήθεν πλημμελήματα; Και παραιτούνται δικαστικοί λειτουργοί καταγγέλλοντας τις παρεμβάσεις στο έργο τους;».