Τραμπ: Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με το Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα- Συμφωνήσαμε όλοι στην εκεχειρία του Λιβάνου- Νέα «πυρά» κατά του Πάπα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ίσως δεν χρειαστεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα, αν και απείλησε να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες αν οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία.



«Τα πάμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο και πρόσθεσε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται να παραταθεί (σ.σ. η εκεχειρία)».

Σημείωσε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία και έχει δείξει ότι «είναι διατεθειμένο να κάνει σήμερα πράγματα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ υποσχέθηκε να εντείνει ξανά τις επιθέσεις.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν», είπε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «το Ιράν έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα», συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο για περισσότερα από 20 χρόνια και «να μας δώσει πίσω το εμπλουτισμένο ουράνιο», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι εάν υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ενδέχεται να πάει και ο ίδιος στο Πακιστάν για την τελετή.

Κανένα πλοίο δεν θα περάσει από τον αποκλεισμό μας



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, χαρακτηρίζοντάς τον «εκπληκτικό» και υποστηρίζοντας ότι έχει ουσιαστικά αναστείλει μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας του Ιράν.

«Έτσι, τα πάμε πολύ καλά σε αυτό το θέμα, όσον αφορά τη συνολική κατάσταση με το Ιράν. Ο αποκλεισμός είναι εκπληκτικός. Διατηρείται πολύ ισχυρός, πολύ δυναμικός. Και νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Λας Βέγκας.

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η προσπάθεια αυτή έχει καταστήσει το Ιράν ανίκανο να διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες, επισημαίνοντας αυτό που περιέγραψε ως κατάρρευση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

«Έχει επιτευχθεί, διατηρείται, και δεν κάνουν καμία εμπορική δραστηριότητα», είπε ο Τραμπ. «Δεν μπορούν να έχουν καμία εμπορική δραστηριότητα λόγω του αποκλεισμού. Και έτσι, ο συνδυασμός του να μην έχουν ναυτικό, να μην έχουν αεροπορία, να μην έχουν αντιαεροπορικό εξοπλισμό, δεν έχουν τίποτα, όλα έχουν χαθεί.»

Τα σχόλια του προέδρου έρχονται καθώς ανώτατοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού εκφράζουν την προθυμία τους να εντείνουν την επιβολή των μέτρων.

«Κανένα πλοίο δεν περνάει από το ναυτικό μας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Συναρπαστική» η εκεχειρία στον Λίβανο

«Πιστεύω πως η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος περιγράφοντας την κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ως «συναρπαστική».

Τραμπ προς Πάπα: Πρέπει να το καταλάβει, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα

Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και ο πάπας πρέπει να το καταλάβει, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Πάπα για να «εξισορροπήσει τις διαφορές τους», ο Τραμπ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο».

«Δεν μαλώνω μαζί του. Ο Πάπας έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι το Ιράν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Μπορώ να διαφωνήσω με τον Πάπα», είπε.