Ο Μαρκόπουλος νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη θέση του Λαζαρίδη

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορίστηκε νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ ο Νότης Μηταράκης παραιτήθηκε λόγω της αναφοράς του ονόματός του στη δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης, συνεπώς η τρίτη θέση παραμένει κενή.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025, ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπήρξε επίσης εκπρόσωπος της ΝΔ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.