Σταθερή η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη -Τι αναφέρει το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και η κατάστασή του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς σταθερή.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Τι αναφέρει το σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, επεμβατικό νευροακτινολόγο που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη. «Mέσα στις πρώτες 48 ώρες ορίζεται βάσει πρωτοκόλλου ότι πρέπει να γίνει επέμβαση, άρα αυτή έγινε σχετικά γρήγορα», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κ. Αρχοντάκης. «Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, άρα έχουμε ένα χαρτί καλό γιατί αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία», είπε ο κ. Αρχοντάκης προσθέτοντας: «Από εδώ και πέρα, πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία παρακολουθείται μέρα με τη μέρα».