Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Πέρασε πάνω από το διαχωριστικό και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) λίγο πριν την πλατεία στον Γέγο.

Η οδηγός με πορεία προς Αρτέμιδα για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος της πέρασε πάνω από το διαχωριστικό καταλήγοντας στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, ευτυχώς η οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, η ΕΟΜΑΚ, το εθελοντικό όχημα «Βραυρώνα 1» καθώς και η Τροχαία, που ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.