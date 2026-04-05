Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Πέρασε πάνω από το διαχωριστικό και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου

Η οδηγός με πορεία προς Αρτέμιδα για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος της πέρασε πάνω από το διαχωριστικό καταλήγοντας στο αντίθετο ρεύμα.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) λίγο πριν την πλατεία στον Γέγο.
Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, ευτυχώς η οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, η ΕΟΜΑΚ, το εθελοντικό όχημα «Βραυρώνα 1» καθώς και η Τροχαία, που ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
πηγή irafina.gr
