Η λούξ κάνει το επόμενο βήμα: Δυναμική είσοδος στα premium mixers με εντυπωσιακή παρουσία στη FoodExpo 2026

Νέα σειρά λούξ Mixers, σύγχρονη αισθητική και στρατηγική καινοτομίας που φέρνει την εμπειρία των cocktails πιο κοντά στον σύγχρονο καταναλωτή

Με ιστορία που ξεκινά από το 1950 στην Πάτρα, η λούξ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στον χώρο των αναψυκτικών. Με σταθερές αξίες την ποιότητα, τη συνέπεια και την αυθεντική γεύση, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για περισσότερες από επτά δεκαετίες, επεκτείνοντας παράλληλα την παρουσία της σε 27 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα, η εταιρεία προχωρά δυναμικά στη νέα εποχή, παρουσιάζοντας τη νέα premium σειρά λούξ Mixers —μια καινοτόμα πρόταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης και στη διαρκώς αναπτυσσόμενη κουλτούρα των cocktails και mocktails.

Δυναμική παρουσία που ξεχώρισε Η επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς πραγματοποιήθηκε στη FoodExpo 2026, όπου η λούξ κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από επαγγελματίες του κλάδου και επισκέπτες. Το περίπτερο της εταιρείας ξεχώρισε για τη σύγχρονη και ανανεωμένη αισθητική του, διαφοροποιούμενο αισθητά από προηγούμενες παρουσίες. Ο premium χαρακτήρας των νέων προϊόντων αποτυπώθηκε τόσο στον σχεδιασμό της φιάλης όσο και στη συνολική εμπειρία που προσφέρθηκε στους επισκέπτες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν: -η ισορροπημένη και δροσερή γεύση των mixers

-ο προσεγμένος σχεδιασμός που ενισχύει τη premium ταυτότητα

-η σαφής στόχευση σε ένα πιο απαιτητικό και σύγχρονο κοινό

Νέα προϊόντα με χαρακτήρα Η σειρά λούξ Mixers κάνει την αρχή με δύο ξεχωριστές γεύσεις: -Pink Grapefruit, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις διεθνείς τάσεις

-Strawberry Lime, μια πρωτότυπη πρόταση χωρίς άμεσο ανταγωνισμό στην αγορά Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της σειράς, με νέα γεύση tonic να βρίσκεται στα άμεσα πλάνα, καθώς και επιπλέον προσθήκες που θα ενισχύσουν την κατηγορία.

Μια νέα εμπειρία κατανάλωσης

Τα λούξ Mixers είναι μη αλκοολούχα, ανθρακούχα αναψυκτικά που μπορούν να καταναλωθούν είτε αυτόνομα είτε ως βάση για ποτά. Συνδυάζουν ευελιξία και ποιότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινή απόλαυση όσο και για πιο δημιουργικές προτάσεις. Η λούξ επενδύει ενεργά στη σύνδεση με τον κόσμο της εστίασης, έχοντας ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με εξειδικευμένους mixologists για τη δημιουργία signature cocktails βασισμένων στη νέα σειρά. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει την παρουσία της σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο, όπου η εμπειρία παίζει καθοριστικό ρόλο.

