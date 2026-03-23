Καιρός: Βροχές και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 3 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Βαθμιαία βελτίωση στα δυτικά από το απόγευμα.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-03-2026 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, κατά τόπους στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2026

Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις που από τα δυτικά βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5, ενισχυόμενοι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.